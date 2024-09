Magici Intrecci Autunnali al Castello di Strassoldo di Sopra, tra i Borghi più Belli d'Italia

Storia, natura e artigianato d'eccellenza, non un semplice mercatino. E' l'appuntamento con ‘Magici intrecci autunnal’ che si svolge l'11, 12 e 13 ottobre 2024 al Castello di Strassoldo di Sopra (Udine) con un programma di eventi e iniziative davvero interessanti.

Ma facciamo un passo indietro, il Castello Strassoldo di Sopra, gemello del Castello Strassoldo di Sotto si trova nell'omonimo borgo in provincia di Udine, tra i Borghi più Belli d'Italia, a breve distanza dalle città Unesco di Aquileia e Palmanova. Questi complessi castellani, che uniscono al fascino della storia quello dell’incantevole ambiente naturale in cui sono incastonati, sono ancora oggi custoditi dalla stessa famiglia che li ha costruiti più di mille anni fa. Il castello è immerso in un parco secolare, lambito da corsi d'acqua di risorgiva. Il parco del Castello di Sopra è circondato da fiumi e canali ed ha diversi pozzi. L’impianto è dell’inizio del Settecento, come quello del gemello Castello di Sotto.

Panoramica del Castello di Strassoldo

Una piacevole occasione per visitare questi luoghi è proprio l'appuntamento autunnale dell’11, 12 e 13 ottobre 2024, quando il Castello di Strassoldo di Sopra, aperto per l'occasione al pubblico, ospita la suggestiva mostra mercato. Il Castello di Strassoldo di Sopra diventa la cornice, veramente unica nel suo genere, per la presentazione di artigiani, vivaisti e piccoli produttori agricoli d’eccellenza provenienti da tutta Italia. Questo evento è diventato fra i principali e più apprezzati appuntamenti italiani del settore e richiamano visitatori anche dalle vicine Austria e la Slovenia.

La rassegna, quest'anno considerato il grande afflusso di pubblico inizia già venerdì 11 ottobre alla mattina, con orari dalle 9 alle 19. La mostra mercato è una sorta di intreccio tra la storia del luogo, la creatività degli espositori e le bellezze naturali. Si sviluppa attraverso i saloni aviti dei due piani del palazzo principale, la pileria, la cancelleria e i giardini del maniero, tutti decorati a tema autunnale, con le raffinate e ogni volta diverse creazioni che sono una delle attrattive dell'evento. Qui, il visitatore trova circa 120 artigiani con prodotti rigorosamente fatti a mano (dagli arredi ai gioielli, dai capi artigianali unici alle opere d'arte), piccoli produttori agricoli e vivaisti. È anche l'occasione perfetta per cercare per tempo regali natalizi non banali e difficili da trovare altrove. L'antico brolo, inondato da caldi colori autunnali e circondato da corsi d’acqua di risorgiva, funge da palcoscenico per una nicchia di vivaisti d’eccellenza con piante particolari e rare e per golosità gastronomiche. Più che una semplice mostra mercato, “Magici Intrecci” è un'occasione per conoscere questo luogo. Si svolge anche in caso di pioggia, quindi è consigliabile indossare scarpe comode e impermeabili. Sono ammessi i cani, tenuti al guinzaglio e muniti di sacchetti.

Esposizioni al mercatino Magici Intrecci Autunnali

Eventi collaterali

Nelle tre giornate di mostra mercato ci saranno anche eventi collaterali, fra cui le visite guidate esterne al borgo di Strassoldo, alla chiesetta di S. Maria in Vineis, al Mulino del Bosco, a Villa Vitas, conversazioni con vivaisti ed artigiani, laboratori didattici per adulti e per bambini, la mostra di galline ornamentali curata dall’Associazione Friulana Avicoltori ed altro.

Biglietti

Venerdì - Adulti € 12. Bimbi 6-12 anni € 6. Bimbi 0-6 anni gratis. Gruppi di almeno 20 persone € 10

Sabato e domenica-Adulti € 15, Bimbi 6-12 anni € 8, Bimbi 0-6 anni gratis, Gruppi di almeno 20 persone € 12

Per evitare di fare la coda alle casse, si consiglia di acquistare il biglietto online su www.vivaticket.com (Magici Intrecci Autunnali). Per informazioni: www.castellodistrassoldo.it

Altri luoghi

L'appuntamento con Magici intrecci autunnali può essere l'occasione per visitare anche altri posti nelle vicinanze come Aquileia, antica colonia romana e la Fortezza stellata di Palmanova. Oppure Grado con il suo magnifico centro storico e la sua splendida laguna. Il Museo della Civiltà Contadina Imperiale, Aiello del Friuli o Villa Manin, residenza dell’ultimo Doge di Passariano.