LiLu Light Festival: tutte le luci di Lucerna

Delicate ali di farfalle, boccioli luminosi, meduse sospese in un’aria di vetro, suoni trasformati in disegni danzanti: dal 9 al 19 gennaio 2025 la già incantevole Lucerna si trasforma in una città fatata grazie al LiLu Light Festival, l’evento che da sei anni celebra la magia della luce.

La città diventa, in modi sempre nuovi, una tela luminosa punteggiata da decine di installazioni che variano da opere più nascoste - tutte da scoprire - a proiezioni monumentali sulle facciate degli edifici. Per vedere tutte le venti e più opere distribuite sulle rive del lago e tra i vicoli, LIiLu mette in programma anche dei tour guidati: perderne anche solo una sarebbe, in effetti, un vero peccato.

Installazione al LiLu (© Lucerne Tourism / Photographer)

Le installazioni luminose si accendono ogni sera dalle 18 alle 22, orario in cui inizia anche la programmazione dei concerti e degli eventi collaterali (sempre basati sul binomio luce e musica). Anche il simbolo di Lucerna, la Wasserturm del XIII secolo, diventa protagonista grazie all’installazione “Lighthouse” a opera dello studio creativo ucraino Kurbas Production: da qui basta una breve passeggiata per raggiungere Mühlenplatz e ammirare ‘The Butterfly effect’, l’installazione che prende spunto dalla teoria del caos di Lorenz per parlare di bellezza e di fragilità. Questo è l’ultimo week-end di LiLu: in attesa dell’appuntamento del 2026, chi è già nei paraggi deve assolutamente prevedere una tappa a Lucerna!

Lucerna tra passato e presente

Sono in molti ad amare la Lucerna di dicembre: visti i suoi meravigliosi mercatini di Natale, come potrebbe essere altrimenti? Lucerna in gennaio è però una gemma pura e cristallina, ancora tutta da scoprire. Spesso candida e innevata, la città raccoglie in uno spazio facile da percorrere a piedi o con i mezzi tantissime attrattive anche per le famiglie.

La storia, innanzitutto: dal Ponte della Cappella, con i suoi pannelli dipinti del XVII secolo con variazioni della danza macabra, alle mura medievali con le otto torri ben conservate, ogni punto della città racconta la storia di questa comunità sorta sulle due sponde del fiume Reuss e sul lago dei Quattro Cantoni. Basta un po’ di fantasia per provare a immaginare anche i mulini in legno del Ponte della Cappella, andati distrutti e rimasti solo nel toponimo Mühlenplatz e in una pittura muraria della piazza stessa. Lucerna non affascina solo per il suo passato: il moderno KKL Luzern, Centro di Cultura e Congressi progettato nel 2000 da Jean Nouvel, è un esempio della rispettosa integrazione della città con il suo lago. L’edificio si specchia sulle sue acque anche se, nel progetto originario, si sarebbe dovuto spingere come la prua di una nave fin dentro al lago.

Per motivi ambientali questo non si è potuto fare, ma poco male: Nouvel ha fatto entrare il lago nel KKL grazie a un rivestimento in rame e alluminio che crea giochi di luce suggestivi, riflettendo i colori e le imbarcazioni, ma soprattutto grazie a due canali che portano realmente l’acqua del lago all’interno dell’edificio. Il KKL è noto agli appassionati di musica per una buona ragione: grazie alla collaborazione con lo specialista Russell Johnson, ha una delle acustiche migliori al mondo. Ascoltare un concerto qui è un’esperienza imperdibile: il programma dei concerti - alcuni dei quali, come il Gladiatore, con film proiettato alle spalle dell’orchestra - si trova sul sito del KKL.

Attività per le famiglie (e non solo)

Museo dei Trasporti: il Verkehrshaus, cioè il museo svizzero dei trasporti, è il classico luogo in cui si portano i bambini ma che finisce per piacere tantissimo anche agli adulti. Si tratta di una sorta di storia (e celebrazione) del progresso tecnologico e del viaggio, con una collezione di oltre 3.000 oggetti che spaziano dai primi veicoli a motore fino alle locomotive e alle sonde spaziali. Il museo ospita anche un planetario, un cinema e una “chocolate experience”, ma un’attrazione da non perdere assolutamente è il simulatore dove si sperimenta la mancanza di orientamento nello spazio: straniante, ma divertentissimo.

Museo dei Trasporti Svizzero © Lucerne Tourism / Photographer.

Casa Museo Richard Wagner: situata nella tranquilla villa di Tribschen, questa casa è un luogo carico di storia e ispirazione. Durante il suo soggiorno qui, Wagner compose alcune delle sue opere più celebri, tra cui "Tristan und Isolde". Il museo ospita anche una bella collezione di spartiti originali, oggetti personali tra cui il famoso pianoforte Erard e, per gli amanti del genere, anche una maschera mortuaria del compositore. Ogni sala racconta un frammento della sua vita e del suo genio artistico, regalando ai visitatori un'esperienza davvero intima e profonda. In gennaio può essere chiuso, meglio consultare gli orari sul sito.

Rosengart Collection: i veri appassionati di pittura non possono perdersi questo piccolo gioiello. La collezione, nata dalla passione della famiglia Rosengart, raccoglie soprattutto opere di Picasso e Klee, insieme a una selezione di artisti dell’Impressionismo e del Modernismo. Una sezione dedicata alle fotografie mostra il rapporto di amicizia che intercorreva tra Picasso e i Rosengart, con scatti poco noti e piccole incursioni in una quotidianità rilassata e distante. Attenzione: in inverno chiude alle 17.

Quando visitare e come arrivare a Lucerna

Gennaio è uno dei momenti migliori per visitare Lucerna grazie al LiLu Light Festival a illuminare la città con creazioni uniche. Tuttavia, qui ogni stagione ha il suo fascino: in primavera la collina della casa museo Wagner si riempie di verde e di colori, l’estate è perfetta per escursioni sulle montagne vicine e l’autunno, ovviamente, regala colori caldi e tramonti spettacolari sul lago. Lucerna è facilmente raggiungibile grazie a una rete di trasporti ben organizzata: basta un cambio per arrivare da Milano e dal nord Italia in 2-4 ore. Per muoversi in città e nei dintorni, il Swiss Travel Pass è una soluzione comoda e vantaggiosa che include treni, battelli, autobus e funicolari