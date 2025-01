Le 5 fiere più attese di inizio 2025: il made in Italy in vetrina

La primavera italiana si accende con una serie di eventi fieristici che celebrano la creatività, la cultura e l’eccellenza del made in Italy. Da nord a sud, le città si trasformano in vetrine d’arte, tradizione e innovazione, attirando migliaia di visitatori tra appassionati, professionisti e semplici visitatori. Le fiere di primavera non sono solo luoghi di esposizione, ma veri e propri contenitori di esperienze: laboratori interattivi, incontri culturali e spettacoli rendono questi appuntamenti unici. Dall’artigianato al modernariato, passando per il florovivaismo e il collezionismo, ogni evento racconta una storia che lega il passato al presente, aprendosi al mondo con uno sguardo verso il futuro.

Klimahouse 2025, la fiera della bioedilizia compie 20 anni

Le case del futuro? Secondo KlimaHouse, che compie 20 anni, sono fatte con materiali naturali e tecnologi

Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2025, Bolzano ospiterà la 20ª edizione di Klimahouse, evento internazionale dedicato all’edilizia sostenibile e all’efficienza energetica. Un appuntamento che celebra l’evoluzione tecnologica e culturale nel settore, proponendo un ricco calendario di attività, approfondimenti e premi.

Klimahouse Congress: rigenerazione urbana Tra gli eventi di punta della manifestazione, spicca il Klimahouse Congress, organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima. Le due giornate, in programma il 31 gennaio e il 1° febbraio, si concentreranno sulla rigenerazione urbana, esplorata attraverso progetti architettonici innovativi e ispiratori.

Future Hub: 20 startup del Politecnico di Milano Novità di rilievo per l’edizione 2025 è il Klimahouse Future Hub, un’area dedicata a 20 startup selezionate in collaborazione con PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano. Le startup presenteranno soluzioni all’avanguardia in cinque ambiti chiave: nuovi materiali, energia, benessere degli edifici, intelligenza artificiale e soluzioni circolari. Tra le proposte, tecnologie per migliorare l’acustica degli spazi e micro-cogeneratori a biomassa per un’autosufficienza energetica sostenibile.

Wood Architecture Prize: premi per l’edilizia in legno Giunto alla terza edizione, il Wood Architecture Prize premia le eccellenze nell’architettura e ingegneria in legno. Organizzato con il patrocinio dell’Università Iuav di Venezia e del Politecnico di Torino, il concorso celebra i 12 progetti finalisti, tra cui verranno annunciati i vincitori durante la fiera. Parallelamente, Klimahouse promuove la seconda edizione della Wood Architecture Academy, un percorso formativo curato da rinomati studi di architettura internazionale e rivolto a giovani progettisti desiderosi di perfezionare le proprie competenze nel settore. Eventi, installazioni e mobilità sostenibile L’esperienza Klimahouse si completa con i Klimahouse Tours, organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige, che guideranno i visitatori alla scoperta di edifici sostenibili e progetti innovativi nella regione del Trentino Alto Adige, direttamente sul posto.

Klimahouse, informazioni e come arrivare Klimahouse si terrà presso la Fiera di Bolzano, in Trentino Alto Adige, in Piazza Fiera 1 (sito ufficiale fieramesse.com o email all’indirizzo [email protected]). In linea con il focus sulla sostenibilità, il biglietto d’ingresso online (a partire da 14 euro) include anche il trasporto pubblico locale. Per chi preferisce l’auto, sono disponibili parcheggi dedicati sul tetto della fiera.

BIT 2025, il futuro del turismo

Inaugurazione Fiera Bit 2024, Milano, 4 Febbraio 2024, Ansa/Andrea Fasani

La nuova edizione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) torna dal 9 all’11 febbraio 2025 nella nuova sede di Fieramilano Rho, a Milano, in Lombardia, con una formula rinnovata per rispondere alle sfide del settore. La manifestazione sarà aperta al pubblico dei viaggiatori domenica 9 febbraio, mentre lunedì 10 e martedì 11 febbraio saranno giornate riservate esclusivamente agli operatori. Con un layout espositivo ripensato per garantire maggiore fluidità di accesso, BIT 2025 consolida il suo ruolo di osservatorio sulle trasformazioni del comparto turistico con uno sguardo approfondito sulle tendenze emergenti, spaziando dal turismo rigenerativo alla digitalizzazione, con un focus su tematiche come aviation, luxury, travel risk management e la sostenibilità.

Gli stand ospiteranno agenzie di viaggio, regioni italiane e Paesi esteri, mettendo in evidenza sia le destinazioni più richieste che quelle meno conosciute, tutte da scoprire. Saranno inoltre protagonisti i servizi innovativi e le tecnologie di nuova generazione, come l’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando la personalizzazione dei viaggi e l’interazione con i clienti.

Thermalia e l’hospitality: focus su benessere e accoglienza

Dopo il successo della prima edizione, ritorna Thermalia by Federterme, il villaggio interamente dedicato al turismo termale e del benessere, con un ricco programma di eventi. A completare l’offerta, un nuovo spazio dedicato all’hospitality, pensato per ispirare gli operatori del settore.

Opportunità per i giovani e i professionisti con Bit4job

Il 2025 vedrà un’attenzione particolare alle opportunità di formazione e lavoro con Bit4job, in programma martedì 11 febbraio al padiglione 11. La giornata sarà dedicata al recruiting e metterà in contatto studenti di istituti turistici, alberghieri e università con aziende e professionisti, favorendo l’inserimento lavorativo nel settore.

Mercanteinfiera 2025, città del modernariato

Mercante in fiera, mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo

Mercanteinfiera è uno degli eventi più attesi dedicato al modernariato, alle antichità e al collezionismo. La manifestazione, che si svolgerà a Parma, in Emilia Romagna, dall’8 al 16 marzo 2025, trasformerà ancora una volta la città in un polo internazionale per gli amanti del vintage, dei pezzi unici e delle scoperte dal fascino senza tempo.

La mostra si presenta come una città antiquaria dove oltre mille espositori, provenienti dalle principali piazze antiquarie europee, metteranno in vetrina le proprie scoperte. Non si tratta solo di acquistare, ma di esplorare un patrimonio che attraversa epoche e stili, tra suggestioni artistiche e riscoperta della memoria collettiva.

Un evento per professionisti e appassionati

Mercanteinfiera è un punto di riferimento non solo per i visitatori in cerca di oggetti unici o curiosi, ma anche per collezionisti, designer, fotografi e architetti, costantemente alla ricerca di materiali e ispirazioni provenienti da ogni epoca.

L’evento, nel quartiere fieristico di Parma, sarà aperto al pubblico dall’8 al 16 marzo 2025, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, mentre il 16 marzo l’ingresso sarà consentito fino alle 15:00 con chiusura anticipata alle 17:00. Le giornate del 6 e 7 marzo saranno invece riservate agli operatori del settore.

I biglietti, acquistabili online al costo di 12 euro o direttamente in cassa a 15 euro, prevedono l’ingresso gratuito per ragazzi fino a 12 anni accompagnati da un adulto, così come per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Euroflora 2025, mostra internazionale di fiori e piante

Il nuovo Waterfront con le isole galleggianti che sarà fruibile per Euroflora

Dal 24 aprile al 4 maggio 2025 il nuovo Waterfront di Levante si trasforma in un caleidoscopio di colori e profumi. Euroflora, la prestigiosa Mostra internazionale di piante e fiori, che si tiene a Genova, in Liguria, unico in Italia tra le floralies europee riconosciute dall’Aiph – International Association of Horticultural Producers, promette di stupire.

Il ritorno alle origini: il nuovo Waterfront di Levante

L’edizione 2025, organizzata da Porto Antico di Genova Spa insieme ad altri enti, segna un ritorno alle origini, abbandonando i Parchi di Nervi per riappropriarsi della sua storica sede nell’area del Waterfront di Levante. Questo spazio, completamente rinnovato, offrirà una cornice d’eccezione con un nuovo parco urbano, spazi espositivi galleggianti e l’arena interna al Palasport.

Un programma ricco di eventi e sorprese

Le ampie sale del padiglione progettato da Jean Nouvel, le arene del Palasport e il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone ospiteranno un calendario ricco di appuntamenti. Presentazioni, convegni, incontri e spettacoli saranno affiancati da sorprese e aperture serali, coinvolgendo anche altre location di Genova.

Euroflora 2025, informazioni utili

Euroflora sarà aperta tutti i giorni dal 24 aprile al 4 maggio 2025, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. L’evento si svolgerà al Waterfront di Levante, in Piazzale J.F. Kennedy 1, nel cuore di Genova.

Mida 2025, Mostra Internazionale dell’Artigianato

Mida la Mostra internazionale dell'Artigianato a Firenze

Dal 25 aprile al 1° maggio 2025 alla Fortezza da Basso a Firenze, in Toscana, l’89ª edizione dell’evento che celebra l’arte del fatto a mano. La Mostra Internazionale dell’Artigianato, conosciuta come Mida, dal 1931 celebra l’arte del “saper fare”, tra tradizioni e innovazione.

L’arte del fatto a mano: capolavori da tutto il mondo

Mida è sinonimo di eccellenza artigianale, con oltre 530 espositori provenienti da più di 32 Paesi. Ogni stand racconta storie di maestria, dalla lavorazione del vetro e della ceramica alla gioielleria, dalla moda all’intarsio, fino alle nuove interpretazioni dell’artigianato contemporaneo. Non si tratta solo di ammirare: i visitatori potranno assistere dal vivo al lavoro degli artigiani e partecipare a laboratori per adulti e ragazzi. Alle Officine Esperienziali, infatti, i maestri artigiani guideranno i visitatori in laboratori pratici dedicati all’oreficeria, alla ceramica, alla carta e all’intarsio. Non mancheranno i Laboratori del Gusto, con cooking show, degustazioni e incontri con chef stellati e artigiani del cibo, per riscoprire l’arte culinaria in chiave artigianale. La manifestazione offrirà anche visite guidate nei sotterranei della Fortezza da Basso, realizzata nella prima metà del Cinquecento per volere dei Medici, che non solo è la sede principale di MIDA, ma un simbolo di Firenze e della sua storia artistica.

Mida, le informazioni utili e modalità di accesso

Mida 2025 sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal 25 aprile al 1° maggio, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti, compresi quelli per partecipare ai laboratori, saranno disponibili su mostrartigianato.it, l sito ufficiale della manifestazione.