Arte: 10 mostre da non perdere nel 2025

Il 2025 si prospetta un anno ricco di esperienze culturali imperdibili, un'occasione ideale per stimolare la curiosità e soddisfare il desiderio di scoprire nuove prospettive attraverso l'arte. L'inizio del nuovo anno è sempre il momento perfetto per fare nuovi progetti, e perché non includere tra questi viaggiare, magari inseguendo le mostre più affascinanti che il nuovo anno ha da offrire?

Le capitali artistiche del mondo preparano eventi unici, come la 19ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia (dal 10 maggio al 23 novembre 2025) e la Biennale d’Arte Contemporanea di Berlino (dal 14 giugno al 14 settembre 2025). Inoltre, tra le grandi novità, segnaliamo la riapertura del Corridoio Vasariano a Firenze, un’opportunità unica di passeggiare tra arte e storia in un percorso sopraelevato che offre una vista mozzafiato sulla città. Non mancano poi eventi incentrati su artisti leggendari, come la mostra su Munch a Roma e le antologiche dedicate a Felice Casorati a Milano, fino a una straordinaria rassegna di moda al Louvre, che segna la prima esposizione del museo parigino dedicata al fashion. Mentre sono gli ultimi giorni per poter vedere la grande mostra di Vincent van Gogh National Gallery dedicata ai dipinti più spettacolari di Van Gogh, provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, alcune delle opere presenti non sono mai state esposte in pubblico. La chicca di questa mostra è che ad ogni dipinto sono stati abbinati gli straordinari schizzi preparatori realizzati da Van Gogh stesso. Imperdibile. Fino al 19 gennaio 2025.