Dimore storiche: torna la festa dell’agricoltura, coltiviamo la cultura

Torna domenica 10 novembre la terza edizione di "Coltiviamo la Cultura: Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche", evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane per accendere i riflettori su due delle principali risorse del territorio nazionale: cultura e agricoltura.

Si tratta di beni non delocalizzabili il cui sostegno è strategico per lo sviluppo del Paese e delle sue aree interne in particolare. La Festa dell'Agricoltura è un'occasione unica per approfondire le numerose sfaccettature di questo legame e tracciarne i possibili sviluppi. Quest’anno l’evento vedrà protagoniste tutte le dimore associate che hanno un’azienda agricola al loro interno o che possano ospitare produttori esterni del proprio territorio.

Le regioni coinvolte

Saranno 11 le regioni coinvolte in questa edizione 2024, l’obiettivo è quello di consolidare questa tradizione rendendola ogni anno più ricca di contenuti nella speranza che l’impegno dei proprietari si concretizzi anche in una rinnovata e sempre più consapevole sensibilità del pubblico nei confronti del ruolo delle dimore nel panorama storico e culturale italiano. Il programma della giornata propone un'ampia scelta di esperienze e iniziative: dall'esposizione, degustazione e vendita di prodotti agricoli a workshop, laboratori e conferenze a tema, insieme all’esclusiva possibilità di visitare gli spazi interni dei Beni coinvolti anche in compagnia dei proprietari.

Borghi e dimore

Le dimore storiche costituiscono una gemma del patrimonio italiano e il fulcro di un’economia circolare per i borghi su cui insistono. Soprattutto nei piccoli comuni rappresentano un vero e proprio motore trainante per l’economia delle aree interne, da cui traggono beneficio numerose filiere, prime tra tutte quella turistica e quella agricola. A dimostrazione del nesso tra patrimonio culturale e produzione enogastronomica basti pensare che il 34% delle aziende vitivinicole italiane afferisce ad una dimora storica.

"Le nostre dimore costituiscono un patrimonio turistico di rara bellezza e il perno di un’economia circolare per i borghi su cui insistono – dichiara Alessandro Calvi di Bergolo, Consigliere Nazionale A.D.S.I. e promotore dell’iniziativa -. La metà di questi immobili si trova in piccoli Comuni e oltre il 30% delle aziende vitivinicole italiane afferisce ad una dimora storica. Un plauso va allo sforzo dei proprietari aderenti nella ricerca delle aziende ospiti e per aver ricreato quel connubio storico tra dimore e realtà agricole che ha definito le tradizioni rurali del nostro Paese".

L’elenco delle dimore aperte il 10 novembre

FRIULI VENEZIA GIULIA

● Villa Pace - Via XXIV Maggio 1 - Tapogliano-Campolongo (UD)

● Villa del Torre - Via Latina 83 - Romans d'Isonzo (GO)

● Villa Iachia - Via Mosettig 15/A - Ruda (UD)

● La Brunelde Casaforte d'Arcano - Via G. Mauro d'Arcano 2 - Fagagna (UD)

● Palazzo de Gleria - Frazione Povolaro - Comeglians (UD)

● Palazzo Asquini - Via Manin 16 - Udine

CAMPANIA

● Tenute Casoli Azienda Agricola - Via Roma, 28, Candida (AV)

● Palazzo Mondo, Casa Museo del pittore Domenico Mondo - Capodrise (Caserta)

ABRUZZO

● Convento di Spoltore - Via del Convento, 1/3A, Spoltore (PE)

● Villa Muzii Valignani - Via dei Frentani, Chieti, (CH)

● Palazzo D'Alessandro - Piazzetta Berardino D´Alessandro, Caporciano (AQ)

CALABRIA

● Palazzo Amarelli - Corigliano-Rossano (CS)

LAZIO

● Castello di San Giorgio - Viale Maria, 3, Maccarese (RM)

● Castello Pinci di Castel San Pietro - Piazza Grande, 13 - Castel San Pietro Sabino (RI)

LIGURIA

● Villa Durazzo - Via alla Chiesa di Santo Stefano 3, Sestri Levante (GE)

PUGLIA

● Castello Ducale di Toritto - Via Carmine, 20, Toritto (BA)

● Masseria Spina - Viale Aldo Moro, 27, Monopoli (BA)

PIEMONTE

● Tenuta la Marchesa - Via Gavi, 87, Novi Ligure (AL)

● Azienda vitivinicola Rocca Rondinaria - Piazza Senatore Carlo Borgatta 2c, Rocca

Grimalda (AL)

● Castello di Piovera - Via Balbi, 2/4, Piovera (AL)

TOSCANA

● Castello di Motegonzi - Via Chiantigiana, 1, Montegonzi (AR)

● Cassero del Castello di Contignano - Piazza della Torre 1, Fraz. Contignano,

Radicofani (SI)

UMBRIA

● Castello di Montoro - Montoro (TR)

VENETO

● Villa Artili - Via Torelli, 1843 - Bosco di Mezzo (RO)

● Villa Feriani - Via Boschi, 4, 36047 Montegalda (VI)