Ville Castelli Dimore: un itinerario culturale alla scoperta del patrimonio storico-artistico del Veneto

Dormire sotto gli affreschi del Tiepolo, soggiornare in una dimora nobiliare in centro città, degustare gli ottimi vini di uno dei borghi più belli d'Italia. Arte e cultura come filo conduttore di una vacanza nelle ville e dimore storiche venete. È una delle proposte di Ville Castelli Dimore: un itinerario alla scoperta del fascino senza tempo del Veneto, con una particolare attenzione al patrimonio immobiliare che arricchisce il territorio, sia in centro città che nei piccoli borghi.

Il progetto Ville Castelli Dimore è nato nel 2023 per far conoscere questi gioielli, 35 location dove è possibile trascorrere vacanze indimenticabili, fare esperienze speciali o partecipare a eventi. Oggi le residenze selezionate sono scelte da migliaia di turisti e visitatori per soggiorni esclusivi all'insegna dell'arte e della cultura, della storia e della natura, ma anche dei sapori veneti. Si può decidere di fare tutta la vacanza nella stessa residenza, oppure spaziare tra più ville nella stessa vacanza. Si possono creare itinerari tematici, oppure mettere insieme esperienze uniche a seconda delle attività culturali che si preferiscono o degli eventi enogastronomici in programma. Molte residenze organizzano durante l’anno visite, passeggiate, attività e degustazioni.

Ecco qualche proposta di itinerario.

Viaggio nell’arte e nella storia

La città di Padova, detta anche Urbs picta per il ciclo di affreschi del XIV secolo, patrimonio mondiale dell’Unesco, è la prima tappa dell’itinerario culturale proposto da Ville Castelli Dimore. A pochi passi dalla Cappella degli Scrovegni, capolavoro di Giotto, proseguendo verso Piazza Eremitani, sorge Palazzo Mantua Benavides. L'antica dimora nobiliare, risalente alla fine del XV secolo, venne chiamata 'casa' da Marco Mantua Benavides, stimato professore di Giurisprudenza dell’Università di Padova. Estimatore dell’arte e del mondo classico, è stato un grande collezionista e mecenate, tanto da commissionare allo scultore e architetto Bartolomeo Ammannati alcuni elementi architettonici e decorativi che caratterizzano il palazzo: la statua di Ercole, che si può ammirare nel cortile; l’arco trionfale, simbolo del legame di Benavides con il mondo classico; la tomba di famiglia, nella vicina chiesa degli Eremitani. Oggi, palazzo Mantua Benavides è una dimora di charme. Il palazzo mette a disposizione alcune suite di charme, ognuna con arredi unici e preziosi, e raffinati appartamenti attrezzati con tutti i comfort, dove trascorrere una vacanza all’insegna dell’arte e della bellezza.

Veneto, Villa Roberti

Tra i più suggestivi esempi del Rinascimento pittorico padovano e veneto, Villa Roberti, sui Colli Euganei, è il perfetto prototipo di una dimora tradizionale veneta di campagna di metà ‘500. Una meta ideale per una visita in giornata. Situata a Brugine in provincia di Padova, questa villa cinquecentesca custodisce gli affreschi di Giambattista Zelotti e Paolo Veronese che impreziosiscono il salone principale. Oltre agli affreschi ci possono ammirare la Barchessa, un grande Parco di cinque ettari e la trecentesca Torre del Castello dei Maccaruffo. La Villa ospita anche la cosiddetta “Biblioteca del professore”, un tempo studio personale dell’intellettuale Giampiero Bozzolato, oggi libreria d’epoca a due piani, ricca di libri antichi.

VENETO - Villa Roberti sui Colli Euganei

Per chi desidera fermarsi per una visita, ogni prima domenica del mese c’è "Il Mercatino di Villa Roberti", che propone oggetti vintage, di antiquariato e usato. Se invece siete alla ricerca di un’immersione nell’arte, nella natura e nel relax, qui potrete farlo soggiornando nella negli Appartamenti Rosa e Magnolia in Villa, nell’incantevole Torre o nella Foresteria in Barchessa.

L’arte e lo stile di Giovanni Battista Zelotti si ritrova anche nei sei magnifici saloni, completamente affrescati, che compongono il piano nobile dell’affascinante Castello del Catajo di Battaglia Terme (Pd). Da visitare in zona, anche il Castello di San Pelagio a Due Carrare, che ospita il Museo del Volo in memoria del volo su Vienna di Gabriele d’Annunzio, che qui ha dimorato. Ai confini del Parco Regionale dei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova, un'altra tappa obbligata è Villa Emo Capodilista a Selvazzano Dentro, altro gioiello dei Colli Euganei. Qui l’arte incontra il sapore, grazie alle degustazioni del vino della storica cantina La Montecchia.

Tra i gioielli custoditi nella Villa, progettata nel 1568 da Dario Varotari, un pittore allievo del Veronese con una grande passione per l’architettura, ci sono gli straordinari affreschi, raffiguranti scene della mitologia, della tradizione familiare, putti e grottesche. Soggiornando a "La Montecchia", si può ammirare il vigneto che si estende sui pendii dell’omonimo colle, alloggiare nelle case vicine alla Villa o negli appartamenti del Castello, rilassarsi al Lago balneabile e al vicino Golf Club o degustare prodotti di alta qualità apprezzati in tutto il mondo e premiati dalle più importanti guide di settore.

Dormire sotto gli affreschi di Giandomenico Tiepolo

L’itinerario veneto di Ville Castelli Dimore nella cultura, nell’arte e nella bellezza prosegue verso Vicenza, la città del Palladio che qui ha realizzato alcuni dei suoi capolavori, tra cui il bellissimo Teatro Olimpico.

VENETO - cineserie foresteria Villa Valmarna ai nani

Alle porte della città si trova la settecentesca Villa Valmarana ai Nani una vera 'chicca' per gli amanti dell’arte, che qui potranno fare un'esperienza esclusiva: dormire sotto i magnifici affreschi di Giandomenico Tiepolo. La villa custodisce al suo interno uno dei più importanti cicli pittorici del ‘700 affrescati da due dei maggiori artisti dell’epoca: Giambattista Tiepolo e il figlio Giandomenico. La Sala delle Cineserie, è a disposizione per brevi soggiorni, con il suo accogliente salotto e un bagno privato. Unico obbligo, se soggiornate qui dovete lasciarla per le 10.,30, quando apre ai visitatori, ma potrete usufruire della en-suite privata per il resto della giornata. Compreso nell’affitto c'è anche l’opportunità di visitare la palazzina e la foresteria gratuitamente in orario di apertura ed ammirare gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo.

VENETO - Foresteria Villa Valmarana ai Nani_

Negli anni nella Foresteria hanno alloggiato personaggi come Johann Wolfgang Goethe, Goffredo Parise e Carlo Scarpa che ha vissuto nella Scuderia della Villa. Villa Valmarana è anche un ottimo punto di partenza per visitare la città Palladiana, facilitati anche dalle guide presenti nella libreria.

Ma non solo. Da qui, a una ventina di chilometri, tra Vicenza e Bassano del Grappa si trova il Castello di Thiene, prestigiosa dimora quattrocentesca visitabile autonomamente o con guida con il supporto di un percorso fruibile tramite il proprio smartphone. Il castello, valorizzato quotidianamente con cura e passione dai suoi proprietari, si compone di 12.000 metri quadri di Parco, con 15 magnolie secolari sul fronte e il Parco storico sul retro. Sul Parco affacciano le camere del Piano nobile, dove è possibile soggiornare tra decori, arredi, mobilio e lampadari d’epoca.

A Barbarano Mossano (Vi), su di una collina circondata dai Colli Berici sorge Villa di Montruglio, iniziata da Antonio Pizzocaro intorno al 1680 e completata, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, dall’architetto Francesco Antonio Muttoni con evidenti influenze palladiane come la gradinata con balaustra e il portico della Barchessa. Le statue che ornano la facciata sono attribuite alla scuola dei Marinali. Al centro domina Giove, a sinistra si trovano Apollo (disteso) e Mercurio; a destra Diana (distesa) e Venere. Le statue del cancello d’ingresso, invece, sono Ercole e Onfale, regina della Lidia.

Tra i borghi più belli d’Italia

VENETO - Villa di Montruglio_3 Ville Castelli Dimore

L’itinerario culturale di Ville Castelli Dimore non si ferma in città ma arriva anche tra i borghi che nascondono piccoli tesori da scoprire. Tra le dolci pendici delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio mondiale dell’Unesco, ad esempio, si trova Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d’Italia. E proprio qui, nella piazza centrale, si trova Villa Marcello Marinelli. La dimora fu costruita tra il XII e il XV secolo e oggi domina con la sua eleganza il borgo che la ospita, avvolta dalla pace che contraddistingue questi luoghi. Villa Marcello Marinelli dispone di eleganti camere, suite e appartamenti, con vista suggestiva sulla piazza centrale del borgo, oppure sulla corte interna, bellissima e segreta, o ancora sulle colline circostanti e il vicino castello. Al piano terra, si trova la bellissima ed originale Vinaria Veneto, un’enoteca di gran pregio dove è possibile scegliere tra una vasta selezione di ottimi vini. Se siete amanti del trekking e della mountain bike dalla Villa partono molti percorsi e sentieri per un'escursione indimenticabile. A pochi minuti dalla villa, tra i pittoreschi borghi di Cison di Valmarino e Follina, tra le colline del Prosecco si trova l'imponente CastelBrando, uno dei più grandi e antichi d’Europa. Immerso in 50 ettari di parco è un monumento storico nazionale. Un accurato restauro ha riportato alla luce la bellezza originaria di questo luogo che per secoli è stata la dimora di nobili e illustri condottieri. All’interno si può visitare la Chiesetta di San Martino, prenotare una cena esclusiva sulla terrazza panoramica. Chi ha più tempo può dedicarsi una giornata di completo relax nella Princess Spa di 2.000 mq, tra piscina, area sauna e una suggestiva Private Spa.