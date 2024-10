Caccia ai Tesori Arancioni col Touring Club: scopri tutti i borghi dove giocare

La Caccia ai Tesori Arancioni di domenica 6 ottobre 2024 sarà la più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia: 100 i comuni coinvolti in tutta Italia, da nord a sud, pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe. L’iniziativa, promossa dal Touring Club Italiano, propone percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione.

Il programma prevede diversi filoni tematici scelti dai borghi per permettere di conoscere, in modo inusuale e divertente, il proprio comune: musicale - con tappe legate alla tradizione musicale del luogo - enogastronomico - per assaggiare le specialità che lo rendono un unicum - e in costume d’epoca e tradizionale, per rievocare e rivivere storie locali. In alcune località, inoltre, sarà possibile ascoltare le storie di vita del paese, di personaggi che vi hanno vissuto e di curiosi aneddoti, raccontati direttamente dagli abitanti del luogo. Una novità di questa quarta edizione pensata per rendere l’esperienza di scoperta del borgo ancora più autentica e immersiva.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la Caccia Ape Limited Edition di Vallebona (IM), incentrata sulle Apecar, simbolo del borgo, con alcune tappe in cui cimentarsi nel dialetto locale, quella a tema “Luna Park Vintage” di Vicopisano (Pi), dove ogni punto sarà animato con giocolieri, domatori, imbonitori e saltimbanchi che coinvolgeranno i partecipanti in prove di abilità e prestigio. A Visso (Mc), invece, i componenti dell’Associazione del “Torneo delle Guaite”, rigorosamente in abiti d’epoca, offriranno prodotti tipici del territorio e accompagneranno i visitatori alla riscoperta di un borgo e di una popolazione che, a seguito del terremoto del 2016, ha subito gravi danni, ma non si è mai arresa.

Partecipare è semplice: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it. La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, bambini e adulti, ed è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura dei piccoli centri delle aree interne del nostro Paese, valorizzandoli e accompagnandoli nel loro processo di rigenerazione. I partecipanti, al momento dell’iscrizione, potranno scaricare gratuitamente, dall’app Touring in Viaggio, la nuovissima edizione della guida Borghi da vivere 2024 in formato e-book.

In Abruzzo saranno due i borghi coinvolti: Lama dei Peligni (CH) dove, durante l’evento, ci sarà anche la possibilità di degustare vini presso il Centro di Visita del Parco Maiella, oltre a Opi (AQ), dove i visitatori potranno partecipare a una caccia speciale in costume tipico locale.

In Basilicata saranno due i borghi coinvolti: Castelsaraceno (PZ) e Sasso di Castalda (PZ). Qui, nello specifico, andrà in scena una caccia al tesoro in costume tipico locale che permetterà a tutti di immergersi, in modo inedito, nella cultura locale e di degustare prodotti tipici del luogo.

In Calabria saranno due i borghi coinvolti: Morano Calabro (CS) e Gerace (CS). Qui, nello specifico, andrà in scena una caccia al tesoro in costume d’epoca che permetterà a tutti di immergersi in modo inedito nella cultura locale.

In Campania saranno due i borghi coinvolti: Letino (CE) e Sant’Agata De’ Goti (BN). Qui, nello specifico, andrà in scena una caccia al tesoro in costume tipico locale.

La Rocca di San Leo, in Emilia Romagna, dove partecipare alla Caccia ai tesori arancioni del Touring Club italiano

In Emilia-Romagna saranno dodici i borghi coinvolti nell’iniziativa. Si parte da Dozza (BO), Fiumalbo (MO), Longiano (FC) e Pieve di Cento (BO), per arrivare a San Leo (RN) e Sarsina (FC). Castelvetro di Modena (MO) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) saranno protagonisti di due eventi speciali in costume d’epoca. Caccia enogastronomica, invece, a Portico e San Benedetto (FC), mentre a Premilcuore (FC) sarà possibile anche visitare il mercato di paese, con vendita di prodotti locali del sottobosco e castagne. Infine, Bagno di Romagna (FC) ospiterà, in contemporanea alla caccia, anche la Sagra d’autunno dedicata ai prodotti tipici, e Fontanellato (PR) proporrà un ricco palinsesto di iniziative collaterali, tra i quali la mostra al Museo Rocca Sanvitale per celebrare la ricorrenza dei 500 anni dell’affresco della Saletta di Diana e Atteone del Parmigianino.

In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è a San Vito al Tagliamento (PN) dove, durante la giornata, sarà organizzato anche un mercatino dell’antiquariato e saranno allestite mostre nei siti storici, per far conoscere a tutti i visitatori le peculiarità di questo borgo.

In Lazio saranno due i borghi coinvolti: Atina (FR) dove, oltre a scoprire luoghi unici e caratteristici, sarà possibile partecipare anche alla Sagra del Cannellino e Nemi (RM) che organizzerà una caccia al tesoro musicale.

Castelnuovo Magra, palazzo dei Vescovi di Luni partecipa alla Caccia ai tesori arancioni del Touring Club italiano

In Liguria saranno sette i borghi coinvolti nell’iniziativa. Si parte da Triora (IM), per arrivare a Vallebona (IM) e Dolceacqua (IM), dove – oltre a partecipare alla caccia - sarà possibile anche degustare prodotti tipici del territorio. E ancora Sassello (SV) e Seborga (IM) dove andrà in scena una caccia in costume tipico locale. Senza dimenticare, infine, Airole (IM) con il proprio mercatino artigianale e Castelnuovo Magra (SP) che propone, in contemporanea alla caccia, una serie di appuntamenti imperdibili: dal trekking tra i vigneti, all’aperitivo in musica, fino alla mostra fotografica “Sulle Tracce di Marco Polo” di Michael Yamashita.

Caccia ai tesori arancioni a Clusone col Touring club italiano

In Lombardia saranno dieci i borghi coinvolti nell’iniziativa. Si parte da Gromo (BG), Pizzighettone (CR) e Ponti sul Mincio (MN), per arrivare a Castellaro Lagusello (MN) - dove si potrà anche visitare una mostra temporanea di arte contemporanea all’interno della torre campanaria - Chiavenna (SO), che lo stesso giorno ospita anche il “Dì de la Brisaola”, e Sabbioneta (MN), in cui sarà organizzato il tradizionale mercatino dell'antiquariato. Clusone (BG) e Solferino (MN) saranno, invece, protagonisti di due eventi speciali in costume tipico e d’epoca. Caccia enogastronomica, infine, a Moltrasio (CO) e Bienno (BS).

La Rocca di Gradara immortalata nella Caccia ai tesori arancioni del Touring Club italiano

Nelle Marche saranno diciotto i borghi coinvolti nell’iniziativa, che daranno la possibilità di scoprire luoghi unici e caratteristici. Si parte da Amandola (FM), Monterubbiano (FM), Morrovalle (MC), Ostra (AN), Ripatransone (AP), San Severino Marche (MC) e Valfornace (MC). Corinaldo (AN), Gradara (PU), San Ginesio (MC) e Visso (MC) saranno protagonisti di quattro eventi speciali in costume tipico e tradizionale. Caccia enogastronomica, invece, a Frontone (PU), Montelupone (MC) e Staffolo (AN), mentre ad Acquaviva Picena (AP) e Camerino (MC) in programma una caccia musicale. Mondavio (PU), infine, darà la possibilità anche di assistere all’esibizione del Gruppo Arcieri e Balestrieri storici e Corte Roverasca, senza dimenticare la degustazione di biscotti al mosto prevista alla fine dell’evento a Serra San Quirico (AN).

Veduta panoramica di Guarene, che partecipa alla Caccia ai tesori arancioni del Touring Club

In Piemonte saranno tredici i borghi coinvolti nell’iniziativa. Si parte da Cannero Riviera (VB), Cocconato (AT), Guarene (CN) e Trisobbio (AL). Susa (TO) e Vogogna (VB) saranno protagonisti di due eventi speciali in costume tipico. Caccia enogastronomica, invece, a Canelli (AT) e Castagnole delle Lanze (AT), mentre a Revello (CN) in programma una caccia musicale. Cherasco (CN) e Arona (NO), infine, daranno la possibilità anche di visitare due imperdibili mercati dell’antiquariato, senza dimenticare un passaggio, dopo la caccia, a “Vendemmia in arte” a Rosignano Monferrato (AL) e alla festa d’autunno di Agliè (TO).

Caccia ai tesori arancioni del Touring Club a Bovino

In Puglia saranno sei i borghi coinvolti. Si parte con Bovino (FG) dove i partecipanti alla caccia potranno anche assistere alla Festa della Madonna del Rosario con banda e fuochi d’artificio, proseguendo con Orsara di Puglia (FG) in cui degustare prodotti tipici orsaresi a base di pane raffermo come pancotto, acqua sala, polpette e tanto altro. E ancora Pietramontecorvino (FG) che organizza anche visite guidate, Rocchetta Sant’Antonio (FG) con visite guidate, momenti di valorizzazione di prodotti tipici ed esposizione di creazioni artigianali, senza dimenticare la caccia a tema enogastronomico di Sant’Agata di Puglia (FG) e la caccia al tesoro in costume d’epoca prevista a Troia (FG).

In Sardegna l’appuntamento è a Galtellì dove si potranno conoscere i luoghi più iconici di questo piccolo borgo in provincia di Nuoro, immergendosi completamente nella cultura locale.

Anche il cane partecipa alla Caccia ai tesori arancioni del Touring a Montefollonico

In Toscana saranno quattordici i borghi coinvolti nell’iniziativa. Si parte da Certaldo (FI), Collodi (frazione di Pescia, PT), Lucignano (AR) e Montefollonico (frazione di Torrita di Siena, SI). Chiusi (SI) e Montecarlo (LU) saranno protagonisti di due eventi speciali in costume tipico,. Caccia enogastronomica, invece, a Fosdinovo (MS) e Monteverdi Marittimo (PI), mentre a Bagnone (MS), Casole D’Elsa (SI), Santa Fiora (GR) e Sinalunga (SI), in programma una caccia musicale. A Casciana Terme Lari (PI), infine, i visitatori troveranno anche la rievocazione storica all’interno del Castello dei Vicari, senza dimenticare una degustazione di prodotti tipici al ‘chiosco’ di Strada dell’Olio a Vicopisano (PI), dove assaggiare olio extra vergine di oliva, miele, vino, confetture e birra del Monte Pisano.

In Valle d’Aosta l’appuntamento è a Gressoney-Saint-Jean dove, durante la giornata, si potranno conoscere gli scorci più iconici di questo piccolo borgo in provincia di Aosta, immergendosi completamente nella cultura del luogo, anche grazie a esibizioni folkloristiche.

Soave vista dal Castello (Touring club italiano)

In Veneto saranno cinque i borghi coinvolti. Si parte da Valeggio sul Mincio (VR) dove i partecipanti alla caccia potranno anche scoprire “Valeggio Veste il Vintage”, la mostra mercato di abbigliamento, accessori d’epoca, design e modernariato. Si prosegue poi con Cison di Valmarino (TV) e Borgo Valbelluna (BL) dove la caccia al tesoro sarà a tema enogastronomico e in cui i visitatori potranno anche visitare il Museo Ruraliă, con attività e laboratori – per il primo borgo - o provare l’antico gioco con la palla, To Venga, nel secondo. E ancora eventi in costume d’epoca per scoprire in modo inedito la cultura e le tradizioni del luogo, organizzati a Montagnana (PD), dove si terrà anche l’evento Montagnanese in Fiera e a Soave (VR) che offrirà a tutti anche la possibilità di visitare mostre di pittura e degustare il vino bianco Soave.

“Ventisei anni fa - afferma Giulio Lattanzi, Direttore Generale di Touring Club Italiano- in collaborazione con Regione Liguria, ideammo l’iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia ad essere totalmente dedicata ai piccoli centri delle aree interne. Da allora la nostra Fondazione non ha mai smesso di porre un’attenzione speciale ai borghi, dedicandosi alla loro cura, tutela e valorizzazione e questo è un appuntamento importante per conoscere e vivere alcuni dei borghi più interessanti e, spesso, meno conosciuti”.