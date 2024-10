Cascata delle Marmore: i sentieri lungo i 3 salti

L’autunno, insieme alla primavera, è uno dei periodi migliori per visitare la spettacolare Cascata delle Marmore, che con i suoi 165 metri di altezza, distribuiti su tre salti, è tra le più alte d’Europa. La portata delle acque è ideale, rispetto all’estate, così come il clima per delle passeggiate nel momento in cui i sentieri sono facilmente percorribili.

A dispetto di quanto si possa supporre,vedendola nel suo ambiente ‘naturale’, la Cascata delle Marmore è artificiale, anche se esiste da circa 2.300 anni, essendo stata ‘creata’ dagli antichi romani. Motivo in più per visitarla e scoprirne tutti i suoi ‘segreti’. Ecco dunque la descrizione dei sei sentieri di accesso sui diversi livelli, gli orari e le modalità per la fruizione, gratuita e a pagamento, e l’unico percorso fruibile dai disabili.

Situata nella Valnerina, in Umbria, a pochi chilometri da Terni, la Cascata delle Marmore, è un’imponente opera idraulica realizzata dai Romani nel 271 a.C. per risolvere un problema legato all’allagamento della pianura reatina, dove le acque del fiume Velino stagnavano creando paludi malsane. Per bonificare la zona, il console Manio Curio Dentato ordinò la costruzione di un canale che convogliava le acque del Velino nel fiume Nera, dando vita alla cascata. Nel corso dei secoli, l’opera fu modificata e perfezionata, fino a raggiungere l’aspetto odierno e hanno ispirato numerosi celebri autori come Virgilio, Cicerone e Lord Byron.

Cascata delle marmore

All’interno del Parco della Cascata delle Marmore, i visitatori possono percorrere sei sentieri che offrono paesaggi mozzafiato e l’opportunità di escursioni, sport all'aria aperta (rafting, kayak, hydrospeed) e immersioni nella storia. Il parco offre anche la possibilità di esplorare grotte e cavità naturali che si sono formate nel corso dei millenni. Queste grotte, tra cui la Grotta della Morta e la Grotta delle Colonne, rappresentano un interessante punto di incontro tra natura e archeologia, rendendo la visita ancora più completa. Inoltre vengono promosse attività didattiche e visite guidate anche per i più piccoli e presso il Belvedere Inferiore si trova un Cinema 6D.

Il balcone degli innamorati alla Cascata delle Marmore: ci si arriva dopo aver percorso un tunnel

Distanza: 1 km

Difficoltà: Difficile

Durata: 35 minuti

Questo sentiero parte dal Belvedere Inferiore e, attraverso una ripida salita di 600 gradini, conduce al punto più alto della cascata. Durante il percorso, è possibile esplorare grotte naturali e, attraverso un tunnel, si raggiunge il suggestivo Balcone degli Innamorati, dove si può quasi toccare l'acqua che precipita (l’accesso è a pagamento). Al termine del percorso si raggiunge la Specola, una torre panoramica costruita nel 1781 da Papa Pio VI.

Distanza: 330 m

Difficoltà: Facile

Durata: 15 minuti

Il sentiero più vicino alla cascata, perfetto per chi vuole vivere l’emozione dell’acqua da vicino. Attraversando ponticelli e scalette in legno, si raggiungono spettacolari punti panoramici, come quello sulla piccola cascata, detta cascatella sul secondo salto della cascata.

Distanza: 200 m

Difficoltà: Facile

Durata: 10 minuti

Cascata delle marmore

Un percorso breve ma suggestivo che conduce al fiume Nera, dove si può osservare il punto in cui le acque del Velino e del Nera si incontrano. Le rapide e le gole create dall'erosione dell’acqua rendono questo sentiero particolarmente affascinante. La sua brevità e conformazione lo rendono particolarmente indicato alle famiglie con bambini.

Veduta spettacolare dei tre 'salti' della Cascata delle Marmore

Distanza: 520 m

Difficoltà: Facile

Durata: 20-30 minuti

Un percorso panoramico che offre una vista completa sui tre salti della cascata. Ideale per chi vuole godere di una visione d'insieme della cascata senza affrontare un tragitto troppo impegnativo. Si parte dall'ingresso Pennarossa, dove è possibile godere di una vista frontale della cascata, in tutta la sua potenza e si sale fino al Parco della Batteria, nei pressi di Collestatte.

Distanza: 770 m

Difficoltà: Facile

Durata: 15 minuti

Questo è il sentiero più accessibile, l’unico adatto anche a persone con difficoltà motorie o ai passeggini. Il percorso, pianeggiante, si snoda lungo il ciglio della rupe Marmore, offrendo panorami sulla Valnerina e sui resti di antiche opere idrauliche relativi alle centrali idroelettriche di Galleto e Narni. Ma non si ha una visuale aperte sulla cascata.

Distanza: 1.6 km

Difficoltà: Difficile

Durata: 40 minuti

Adatto a escursionisti esperti, questo sentiero attraversa un bosco di lecci e conduce a punti panoramici che, pur non affacciandosi direttamente sulla cascata, offrono un’esperienza immersiva nel verde.

La città di Terni e la Cascata delle Marmore

Per una visita alla Cascata delle Marmore si consiglia di indossare scarpe sportive chiuse o, meglio ancora, da trekking, poiché molti dei sentieri sono scivolosi e accidentati. Inoltre, una giacca impermeabile potrebbe rivelarsi indispensabile per chi desidera sostare vicino ai getti d’acqua, soprattutto nei pressi del Balcone degli Innamorati o lungo il Sentiero 2. All’ingresso vengono venduti teli ‘usa e getta’. I primi quattro sentieri sono compresi nel biglietto d'ingresso al parco, mentre gli ultimi due, La Rupe e l’Uomo e I Lecci Sapienti, sono accessibili liberamente. La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata, soprattutto per alcune attività come la visita al Balcone degli Innamorati e il Cinema 6D. Per raggiungere la Cascata delle Marmore è possibile arrivare in treno a Terni e poi prendere il bus che porta ad uno dei due ingressi (inferiore o superiore). L’indirizzo per il navigatore per chi arriva in auto è via Giuseppe Vasi, 05100 Collestatte Piano, Terni, per il Belvedere inferiore, Vocabolo Cascata, 05100 Marmore, Terni per il Belvedere Superiore.

Cascata delle Marmore, belvedere panoramico

Ecco il calendario dei prossimi 3 mesi, da ottobre a dicembre 2024, di apertura del Parco della Cascata delle Marmore e del rilascio controllato delle acque, con relativi giorni e orari che è bene controllare per evitare una passeggiata “all’asciutto”. Ottobre 2024

Apertura Parco: feriali dalle 11.00 alle 17.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00

rilascio dell’acqua: tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 tranne 26 e 27 apertura continuativa dalle 11:00 alle 16:00

Novembre 2024

Apertura parco: feriali dalle 11.00 alle 16.00 sabato, domenica e 1 novembre dalle 11.00 alle 17.00

Rilascio dell’acqua: feriali nessun rilascio; sabato, domenica e 1 novembre dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00

Dicembre 2024

Apertura Parco: feriali fino al 20 dalle 11.00 alle 15.00 sabato, domenica dalle 11.00 alle 16.00 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dalle 11.00 alle 16.00

Rilascio dell’acqua; feriali fino al 20 nessun rilascio sabato, domenica e 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00

Fonte testi e immagini: Umbria Tourism, Cascata delle Marmore