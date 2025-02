Destinazione Stati Uniti d’America: il viaggio che hai sempre sognato

Con la sua natura imponente, le città iconiche, la cultura pop e il fast food, la politica e l’influenza globale, gli Stati Uniti fanno parte del nostro immaginario collettivo. Forse proprio per questo il viaggio in America è un'esperienza da vivere almeno (ma non solo!) una volta nella vita. La conosciamo attraverso i grandi film, le star di Hollywood, le serie TV, i grandi romanzi, le canzoni indimenticabili e le fotografie storiche, tanto che ci appariranno familiari anche cose mai vissute direttamente, come i negozi aperti h 24, le cameriere che riempiono di continuo la tazza di caffè, i drive-in, i taxi gialli, i cartelloni pubblicitari al neon, perfino la sua cucina tutt’altro che salutare. Ma questa è solo la facciata. La realtà americana è molto più complessa e affascinante di quanto sembri.

E’ un paese così vasto e vario che non può essere definito facilmente. Le metropoli multietniche, i grattacieli imponenti, i panorami naturali eccezionali, le città del divertimento, il selvaggio West e le strade senza fine: il sogno americano si trova ovunque, in ogni itinerario. Esplorate luoghi insoliti e affascinanti, anziché fermarvi nei posti che già pensate di conoscere. In questo modo, scoprirete che gli Stati Uniti ospitano alcune delle città più belle del mondo, paesaggi stupendi, una storia più ricca di quanto molti americani stessi riconoscano e una gente incredibilmente accogliente.

West Coast: viaggi on the road sulla leggendaria Route 66

Decidere di esplorare l’Ovest degli Stati Uniti significa immergersi in terre che raccontano la storia del Far West, dove la natura regna sovrana e l’orizzonte si apre in scenari da togliere il fiato. California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado: ogni parte di questa vasta regione è caratterizzato da scenari straordinari, che spaziano dai maestosi parchi nazionali alle imponenti catene montuose, dai deserti ardenti alle affascinanti riserve indiane. L’Ovest è un luogo che supera ogni immaginazione. Qui, l’atmosfera si discosta da quella più tradizionale della East Coast: si passa dall’epica della frontiera alla mitologia dei nativi e dei pionieri, in un intreccio di racconti che includono star del cinema e storie di coraggio e avventura. Il tutto accompagnati da una colonna sonora unica. Ogni angolo degli Stati Uniti risuona di musica, con sonorità che raccontano l’anima di ogni regione: dal rock più travolgente al country nostalgico, fino al blues più autentico e profondo.

Un viaggio lungo la West Coast è un’esperienza che va vissuta senza esitazioni on the road, percorrendo chilometri di strade alla scoperta di luoghi iconici. Dalla folle e magnetica Las Vegas, con le sue luci sfavillanti e la sua contagiosa energia inesauribile, alle palme di Los Angeles, fino all’oceano che si infrange sulle coste di Malibu e Venice Beach, regalando panorami immensi e bellissimi, difficili da catturare con uno smartphone. E poi c’è San Francisco: eclettica, con il suo pontile dei pescatori (il Fisherman’s Wharf) da un lato e i grattaceli più futuristici dall’altro.

Ma la vera protagonista di questo itinerario è la natura, con i suoi paesaggi spettacolari che sembrano usciti da un film: i grandi parchi nazionali, le immense praterie e le montagne che si stagliano imponenti contro un cielo di un azzurro incredibile. Si passa dai deserti infuocati a vette che superano i 4.000 metri, attraversando scenari sempre diversi e mozzafiato. L’Ovest degli Stati Uniti è il viaggio perfetto per chi ama l’avventura e desidera conoscere il lato più selvaggio, potente e affascinante dell'America.

Turisanda propone due esperienze indimenticabili per chi sogna di esplorare il West americano in tutta la sua maestosità. “Romance-1924”, è un viaggio fly&drive di 11 giorni e 9 notti che porta i da Los Angeles a Las Vegas, attraversando alcuni dei luoghi più spettacolari degli Stati Uniti, come il Grand Canyon, la Monument Valley e il Bryce Canyon e la leggendaria Route 66, da percorrere senza fretta per scoprire le piccole cittadine e paesaggi mozzafiato che si incontrano lungo la Mother Road. Tra le esperienze più esclusive, pernottamenti in dome sferici nei parchi naturali, con viste indimenticabili sul cielo stellato, e escursioni stargazing. Tra le esperienze esclusive, la visita al Secret Antelope Canyon e a Horseshoe Bend, due splendide ore di navigazione sul Lago Powell. Che tu scelga di pernottare a Williams (Clear Sky Resorts Grand Canyon) o a Cannonville (Clear Sky Resorts Bryce Canyon), cieli immensi e sistemazioni glamour regaleranno al tuo viaggio un tocco unico.

Un altro bellissimo tour on the road è "Route 66 – The Mother Road" di Turisanda. Questo itinerario di 18 giorni e 16 notti si snoda in uno dei percorsi più iconici degli Stati Uniti, dalla vivace Chicago a Santa Monica. La storica Route 66, conosciuta anche come la "Main Street of America", si estende per 3.755 chilometri, attraversando paesaggi mozzafiato e affascinanti cittadine. Sul cammino si attraversano 8 stati, tra cui l'Illinois, l'Oklahoma, il Texas e la California, seguendo le tracce lasciate dai primi esploratori e successivamente dalla ferrovia. Questo viaggio porta alla scoperta di alcuni dei paesaggi più celebri e affascinanti del West americano, un’esperienza memorabile che mescola avventura, cultura e bellezza senza tempo.

Route 66, National Park USA

East Coast: il viaggio tra storia e contrasti

Cosa scegliere? Il viaggio lungo la East Coast degli Stati Uniti è un mix perfetto di metropoli affascinanti, natura, storia ed energia vibrante. Da lì, si prosegue verso Philadelphia, culla della Dichiarazione d’Indipendenza e della prima Costituzione americana, per poi arrivare a Washington D.C., la capitale, con i suoi monumenti iconici, le periferie curate, le villette con giardino e i paesaggi industriali. Una città impeccabile, caratterizzata da imponenti edifici neoclassici e musei esemplari a ingresso gratuito. Imperdibili le visite alla White House e al Lincoln Memorial.

Non mancano le località di villeggiatura più amate dagli americani, come gli Hamptons, vicino a New York, con le loro ville esclusive, e Cape Cod, con i suoi villaggi pittoreschi, i chioschi di pesce, le baie affacciate sull’Oceano Atlantico e gli antichi fari.

Miami, una delle principali destinazioni di vacanza della Florida, è famosa in tutto il mondo per le sue spiagge di sabbia bianca, il clima mite tutto l’anno e la sua vivace movida notturna. Ma questa città ha molto di più da offrire: dai musei alle strade di Little Havana, dove si respira la cultura cubana, fino al colorato quartiere Art Déco, Miami è tutta da scoprire.

Dalle Everglades selvagge alle spiagge di Sarasota, dalle incantevoli isole Keys alle attrazioni di Disney World, fino alla leggendaria Ocean Drive, la strada che costeggia il lungomare, la Florida è un mix perfetto di bellezze naturali e intrattenimento senza fine.

Hawaii: il “paradiso terrestre” tra spiagge e vulcani

Le Hawaii sono la vacanza perfetta, un'armoniosa fusione tra mare, natura incontaminata e cultura unica. Questo arcipelago vulcanico è un susseguirsi di spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e vedute da cartolina, dove ogni angolo è un paradiso da scoprire, immerso nell’Oceano Pacifico.

Le isole sono abitate da una popolazione accogliente, sorridente e ospitale. Le città e i villaggi costieri sono circondati da una natura strabordante, caratterizzata da vulcani imponenti che dominano dall’alto, estendendosi fino al mare. Le Hawaii rappresentano un incontro perfetto tra Occidente e Oriente, una fusione che si riflette nella cultura, nell’architettura e nel clima tropicale, reso ancora più affascinante dalle brezze marine cariche del profumo di gelsomino.

Oahu, l’“Isola degli Incontri”, ospita Honolulu, la capitale dello Stato, con luoghi storici come Pearl Harbor e la famosa Waikiki Beach. Maui, conosciuta come l’“Isola della Valle”, è il paradiso dei surfisti, grazie ai suoi splendidi litorali. Kauai, l’“Isola Giardino”, è un angolo rigoglioso che ha fatto da sfondo a film leggendari come Jurassic Park e I Predatori dell’Arca Perduta. Le Hawaii sono un posto magico che lascia un ricordo indelebile.

Tra le esperienze più emozionanti da vivere in questo celebre “paradiso terrestre” ci sono il zipline tour di Oahu, che offre una spettacolare vista panoramica sull’Oceano, lo snorkeling con le mante al tramonto e le lezioni di surf.

Il viaggio di nozze a stelle e strisce con Turisanda

La luna di miele perfetta è alla scoperta degli Stati Uniti. Questo Paese, ricco di miti, leggende e contrasti, fa vivere emozioni a ogni passo. Cultura pop, arte, architettura contemporanea, visite naturalistiche e coste paradisiache: ogni tappa è una sorpresa da vivere mano nella mano. Gli Stati Uniti sono un cocktail di adrenalina e relax, rock e pop, passione e divertimento. Le possibilità di viaggio volo più hotel sono infinite, e con l'aiuto di un travel designer Turisanda supportato dai preziosi consigli di Brand USA, potrete anche decidere di personalizzare il vostro viaggio di nozze in ogni tassello, creando l’itinerario per due che avete sempre sognato. Anche on the road, baciati dal sole lungo le celebri highway americane, guidando in totale autonomia, scegliendo ogni tappa del percorso, alzando la radio a tutto volume, ricordando che la bellezza del viaggio non sta nell’arrivare alla meta, ma nel godersi ogni momento lungo il cammino.