Viaggiare (quasi) da soli e fare visite super esclusive: ecco come scoprire il mondo come non l’avete mai visto

Andare alla scoperta di uno slot canyon impossibile da esplorare da soli. Visitare un grande museo con guide che ci portano nelle sale aperte solo per noi. Ma anche fare una chiacchierata con Christo Brand, ex guardia carceraria e amico di Nelson Mandela, o sorseggiare un cocktail leggendario sulla ruota panoramica più grande del mondo. Oggi si può fare questo e molto altro, Travelling by Turisanda è la nuova frontiera dei viaggi individuali, da scoprire e apprezzare grazie alle proposte sempre più ricercate, costruite assecondando la nostra voglia di scoperta e di evasione. Perché viaggiare non è solo spostarsi, ma trovare angoli che emozionano, conoscere luoghi speciali che ci rivelano nuove prospettive. La vera libertà? Un itinerario personalizzato, curato da esperti, per un'esperienza in cui non manca nulla: dai trasferimenti ai pernottamenti, dalle escursioni alle sorprese sul cammino.

L’inizio del viaggio

Tutto ha inizio con la scelta della destinazione. Che sia il sogno di viaggiare negli Stati Uniti passando dalle vibranti strade di New York ai paesaggi mozzafiato della West Coast. Visitare il Perù tra storia locale e spiritualità. Ammirare i colori e percepire il calore del Messico viaggiando a ritmo lento. E poi in Sudafrica, in un percorso sorprendente dalla brulicante Città del Capo fino alla dinamica Johannesburg. Arrivare fino alla terra aspra e rossa del deserto del Namib e visitare le iconiche dune di Sossusvlei all'alba . Lasciarsi sedurre dal Giappone, dall’atmosfera senza tempo dell’Indonesia alla riscoperta di sé stessi in una seduta di meditazione autentica, dall’isola di Seraya, immersa nel paradisiaco parco marino di Komodo, lungo spiagge bianchissime lambite dalle acque cristalline, per arrivare al futuristico orizzonte di Singapore.

Travelling by Turisanda è sinonimo di leggerezza e sicurezza. Tour pensati alla perfezione, con chicche uniche che solo un team di esperti può scovare. Itinerari pianificati con competenza, senza lasciare nulla al caso. Il tempo poi è solo vostro, una parte da trascorrere in libertà e l’altra con le esperienze pianificate, difficilmente organizzabili in autonomia. Volete provare? Ecco otto idee per viaggi meravigliosi proposti da Turisanda. Ognuno è un racconto personale che porta lontano. Viaggi che valgono ogni istante.

1. Il Deserto Egiziano: la tavolozza della natura

Un esempio di queste esperienze uniche è l’Egitto, un viaggio che inizia con i colori straordinari del deserto. Bianco come i pinnacoli calcarei scolpiti dal vento, d’oro come le distese sabbiose, nero come le rocce vulcaniche e come i minerali ossidati dal tempo: il deserto egiziano si presenta come un mosaico a perdita d’occhio di tonalità surreali. Paesaggi grandiosi e incontaminati, da scoprire affidandosi alla rassicurante esperienza di guide specializzate. Si può ammirare la storia senza tempo delle necropoli del deserto e delle tombe tolemaiche di Bahariya, il sito archeologico più vasto di mummie egiziane mai ritrovato, dove si ipotizza possano trovarsi fino a 10mila mummie. Una zona dalla bellezza ipnotica, che conduce verso il panorama alieno della Montagna Nera e della Montagna di Cristallo. Il Deserto Occidentale d’Egitto, meno noto della Valle del Nilo, ma altrettanto suggestivo, si presenta con scenari che sembrano scolpiti da un artista. Spettacolare soprattutto all’alba, dopo una notte trascorsa tra le dune, il viaggio prosegue in jeep fino a Wadi el Rayan, un’oasi rigogliosa che ospita due cascate inaspettate, incastonate in un mare di sabbia. Si corre ancora sulle quattro ruote per raggiungere la tappa successiva, il Wadi Heitan, la «Valle delle Balene», il più grande giacimento di fossili di cetacei al mondo. Uno sterminato oceano di sabbia Patrimonio Unesco dell’Umanità dove riposano, da 40 milioni di anni, centinaia di cetacei preistorici.

2. Perù: le isole remote del Lago Titicaca

Un viaggio al Lago Titicaca è un’immersione nei paesaggi d’alta quota, tra le acque turchesi che riflettono i cieli andini e le tradizioni ancestrali delle comunità locali. Il Titicaca è uno specchio che raccoglie non solo le montagne, ma anche la storia viva di chi da sempre vive qui. Con il giunco “totara” i popoli del lago costruiscono isole galleggianti, come quelle degli Uros, dove la vita scorre al ritmo della pesca e della tessitura. Ma per scoprire un volto diverso del lago, meno battuto dal turismo di massa, bisogna visitare le isole Titinos, a nord-est di Puno. Qui, dopo la bellezza di Taquile, un pranzo con gli abitanti di Luquina svela un angolo di pace e autenticità. È un’esperienza fuori dal tempo, tra storie e piatti locali, in un luogo dove il mondo sembra fermarsi.

3. Una giornata con i locali a Bali

Incontrare l’anima di Bali è possibile solo vivendo una giornata come un balinese, tra villaggi immersi nel verde e risaie a terrazze. È un viaggio nell’essenza stessa di quest’isola, dove ogni aspetto della vita sembra organizzato in armonia con la natura, come testimoniano le abitazioni disposte in base alla posizione del vulcano Agung, considerato sacro. In una fattoria del villaggio, la giornata trascorre osservando le fasi di coltivazione del riso, fianco a fianco con la comunità. Tra lezioni di cucina con ingredienti freschi e piatti tradizionali che raccontano secoli di cultura, si impara, si condivide e si gustano insieme le pietanze preparate, tra risate e racconti. Un’esperienza che lega chi viaggia alla generosità di un popolo che sa accogliere.

4. A tu per tu con Christo Brand

A pochi passi dai luoghi simbolo di Nelson Mandela, si ha l’opportunità straordinaria di ascoltare la storia di chi ha conosciuto l’eroe sudafricano da vicino. Christo Brand, ex guardia carceraria e amico di Mandela, racconta il suo incredibile percorso, segnato da un legame che ha sfidato ogni barriera di segregazione. Christo Brand rappresenta una testimonianza vivente di perdono, riconciliazione e speranza, valori che hanno contraddistinto l’era post-apartheid in Sudafrica. Una giornata con un incontro esclusivo con lui, per condividere le sue esperienze personali e la sua storia commovente è un momento toccante. Esplorare infine Città del Capo servirà ad approfondire la vita e l’eredità di Nelson Mandela attraverso la voce di chi lo ha conosciuto intimamente.

5. Treno Maya: il Messico a ritmo lento

Attraversare il Messico a bordo del Treno Maya è molto più che un semplice viaggio: è un ritorno al piacere di osservare e ascoltare, seduti comodi mentre il paesaggio scorre. Questo treno, ispirato all’eleganza del giaguaro, accompagna lungo un percorso magico che va dal cuore della giungla del Chiapas fino all’imponente sito di Chichen Itzà, nello Yucatan, tra divinità ancestrali e miti celesti. Il Treno Maya è un invito a conoscere i misteri del mondo Maya, lasciando che ogni panorama si imprima nella memoria come in un sogno.

Chichen Itza, città sacra fondata nel V secolo dagli Itza, è uno dei principali siti archeologici Maya della penisola dello Yucatan, Messico

6. Singapore Flyer: un sorso di emozione sopra la città

Una capsula di vetro sospesa sopra Singapore, per ammirare il tramonto da un punto di vista unico. Singapore Flyer, è una delle ruote panoramiche più grandi al mondo, dove i 30 minuti di rotazione sono l’occasione perfetta per assaporare il leggendario Singapore Sling, cocktail nato al Raffles Hotel nel 1915. Gustando questo mix rosa di gin, succo di ananas, succo di lime, curaçao e Bénédictine, a dargli la bella tonalità rosa sono granatina e liquore alla ciliegia, la città si trasforma in uno spettacolo che unisce luci e sapori in un momento magico.

7. MoMA dopo la chiusura: viaggio intimo nell’arte

Una passeggiata privata tra i capolavori del MoMA è il sogno di ogni appassionato d’arte, che si realizza grazie al programma “New York 1924”. Senza le folle, il Museo d’Arte Moderna rivela un’atmosfera quasi intima, in cui ogni opera è come se fosse dedicata solo a chi la osserva. La visita guidata porta alla scoperta di una collezione senza pari: Van Gogh, Picasso, Dalì e molti altri maestri sono i protagonisti di un percorso di sei piani e oltre 200.000 opere, tra dipinti, fotografie e sculture. Le opere da non perdere? Il Ponte giapponese di Claude Monet, Le demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso, La notte stellata di Van Gogh, La persistenza della memoria di Salvador Dalì, Io e il villaggio di March Chagall, solo per citarne alcune. A fine visita non perdete il negozio di souvenir forse più bello di New York, il MoMA Design Store, che propone gadget, gioielli e oggetti d’arte.

8. Secret Antelope e Horseshoe Bend: l’incanto del Southwest

Lasciarsi conquistare da panorami suggestivi è facile con una visita al Secret Antelope Canyon e all’iconico Horseshoe Bend. Questo spettacolo naturale, tutto da scoprire, poco frequentato, regala un’immersione completa nelle rocce scolpite dal vento e dalla pioggia. Il percorso attraverso Antelope Canyon, noto per le sue strette pareti di roccia, levigate e plasmate dagli agenti atmosferici, e per i giochi di luce provocati dai raggi del sole che vi filtra, è lo slot canyon più celebre e visitato di tutta l’America occidentale. L’escursione si completa davanti al Horseshoe Bend, uno dei più iconici manifesti del southwest americano, una curva a ferro di cavallo del fiume Colorado, da osservare dall’alto per un effetto da brivido. Due meraviglie che, una volta viste, si imprimono per sempre negli occhi e nel cuore.

Emozioni, comfort e libertà

Le proposte "Travelling" coprono una varietà di mete che spaziano dai grandi spazi americani ai paradisi tropicali dell’Indonesia, dalle metropoli ultramoderne di Singapore e Tokyo alle terre selvagge della Namibia. Con partenze regolari, Travelling by Turisanda rappresenta una nuova era del viaggio individuale, in equilibrio tra autonomia e organizzazione. Perfetta per chi vuole vivere un'esperienza su misura, l’alternativa ai tour di gruppo con tutto il comfort e il supporto di un viaggio pensato da esperti. Con Turisanda i viaggiatori possono scoprire il mondo a modo loro, ma con la sicurezza di avere sempre un team di professionisti al proprio fianco. E non è poco.