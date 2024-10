Borghi fantasma, storie e leggende d’Italia. Dal cavallo senza testa agli spettri nazisti

L'Italia è un tesoro di borghi fantasma, luoghi suggestivi, ciascuno con la propria storia e leggende. Da Craco, in Basilicata, icona di bellezza e disastro naturale, a Gairo Vecchia in Sardegna, abbandonato dopo incessanti frane nel 1951. A Balestrino, in Liguria, una manciata di case avvolte da un fascino nostalgico. E le misteriose Fabbriche di Careggine in Toscana, sommerse dalle acque e dai turisti. Infine, non possiamo dimenticare Vosina, sull'Appennino Parmense, e Campomaggiore Vecchia, città dell’utopia. Questi borghi, testimoni di un passato ricco e complesso, sono un invito a esplorare un'Italia nascosta tra meraviglie e misteri.