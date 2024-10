Zurigo, accoltella tre bambini all’asilo: 23enne cinese arrestato

Zurigo, 1 ottobre 2024 - Tre bambini accoltellati da un 23enne cinese in un asilo di Zurigo. La notizia viene diffusa dalla polizia, i dettagli sono riferiti dai media locali. Nel momento in cui scriviamo, trapela che uno dei piccoli, di 5 anni, è in gravi condizioni.

L’attacco all’asilo di Zurigo

L’attacco è avvenuto nel quartiere di Oerlikon, nel nord di Zurigo.

Le forze dell’ordine tengono aggiornata la popolazione in modo costante, usando anche i canali social. Naturalmente l’aggressione ha scatenato momenti di panico nelle famiglie. Anche per questo è stato dedicato ai genitori un numero di telefono per poter chiedere informazioni.

I testimoni sentiti dalla stampa locale riferiscono di urla di bambini e arrivo in massa delle forze di polizia.

Le parole della polizia

In un comunicato diffuso dagli agenti poco dopo le 14 su X, si ricostruisce così la vicenda: l’allarme è arrivato dopo le 12, quando la polizia è stata chiamata in Berninastrasse. “Tre bambini sono rimasti feriti, un sospettato è stato arrestato. Non c’è più pericolo per la popolazione”, mette in evidenza il comunicato.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i bambini erano in compagnia di una collaboratrice dell’asilo quando l’uomo li ha attaccati con un coltello. La donna avrebbe reagito prontamente e sarebbe riuscita a bloccare l’aggressore, con l’aiuto di un passante. Resta da chiarire il movente.