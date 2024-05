Vulcano Islanda, eruzione spettacolare: la lava si alza per 50 metri nel cielo. Il video

Roma, 29 maggio 2024 – Spettacolari le immagini che cristallizzano l’attimo in cui la lava si alza in cielo per circa 50 metri da una fessura lunga circa un chilometro. In Islanda è tornato a eruttare il vulcano nella penisola di Reykjanes, a sud della capitale Reykjavik, per la quinta volta da dicembre donando, a chi era pronto ad osservare il fenomeno, uno spettacolo unico nel suo genere.

Eruzione in Islanda (X)

L’eruzione è iniziata nel primo pomeriggio in seguito a una serie di terremoti a nord di Grindavik, un villaggio di pescatori dove vivono circa 3.800 persone che è stato evacuato come anche il centro termale Blue Lagoon. La protezione civile islandese è stata messa in stato di massima allerta. Al momento non si registrano problemi per i collegamenti aerei con l'aeroporto Keflavik di Reykjavik.