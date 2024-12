La trascrizione esatta della conferenza stampa di Vladimir Putin

Roma, 28 dicembre 2024 – Questa è la trascrizione esatta di quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin il 26 dicembre in conferenza stampa al termine del Consiglio economico supremo eurasiatico, organo della Comunità economica euroasiatica (Ceea), nella quale la Russia svolge un ruolo guida.

Yekaterina Abramova: “Buonasera, signor Presidente. Yekaterina Abramova, società radiotelevisiva Mir. Lei ha dedicato la giornata di ieri interamente a un vertice informale dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti e ha trascorso tutto il giorno con i suoi colleghi presidenti. Oggi, possiamo dire, avete un vero e proprio vertice, un vertice della CEEA con un'ampia agenda. Può dirci quali sono i risultati di questi due giorni?”

Vladimir Putin: “Sa, non si tratta dei risultati di questi due giorni, ma dei risultati dell'anno. Ci sono degli indicatori, sono ufficiali, nessuno li contesta, sono dati oggettivi: abbiamo una crescita sostanziale del commercio nonostante la recessione subita da molti dei nostri ex partner tradizionali. Nella zona euro, come sapete, la crescita è dell'1% e in Bielorussia del 5,4-5,5%, secondo i risultati dell'anno. Anche noi, in Russia, siamo generalmente soddisfatti dei risultati - 3,9, probabilmente fino a 4. Ma la Bielorussia ha il 5,5. È un buon risultato. In Armenia, diciamo, ancora di più. E il commercio tra Russia e Armenia è raddoppiato di anno in anno, raddoppiato, e ammonterà a oltre 10 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. E lo stesso vale praticamente per tutti i Paesi. Questo è il risultato. Per quanto riguarda il lavoro degli ultimi due giorni, si può riassumere in breve: siamo diventati più vicini gli uni agli altri”.

Pavel Zarubin: “Buon pomeriggio. Pavel Zarubin. Canale televisivo Rossiya. All'estero si moltiplicano le dichiarazioni e le congetture - sia da parte di analisti politici che di funzionari - che suggeriscono che il conflitto in Ucraina potrebbe essere risolto già l'anno prossimo. Tutti sono curiosi di sapere come potrebbe evolversi la situazione, e ci sono speculazioni da parte del team di Trump...”

Vladimir Putin: “Come dice il proverbio: ‘Dalle tue labbra alle orecchie di Dio’. Stiamo effettivamente lavorando per porre fine al conflitto”.

Pavel Zarubin: “Il team di Trump ha menzionato, e dichiarato direttamente, che il conflitto potrebbe essere potenzialmente congelato se si garantisse un ritardo di 10-20 anni nell'adesione dell'Ucraina alla NATO. Qual è la sua opinione su questa proposta?”

Vladimir Putin: “Chi fa queste affermazioni?”

Pavel Zarubin: “L'amministrazione Trump, con speculazioni che citano l'inviato speciale per la crisi ucraina su questo tema”.

Vladimir Putin: “Capisco. Non sono a conoscenza delle discussioni in corso all'interno della squadra entrante del Presidente eletto degli Stati Uniti. Tuttavia, non è un segreto che il Presidente Biden, ancora in carica, mi abbia proposto esattamente questo nel 2021. Suggerì di posticipare l'adesione dell'Ucraina alla NATO di 10-15 anni, poiché all'epoca non era ancora pronta. Al che risposi sensatamente: ‘Beh, non è pronta oggi, ma la preparerete e l'accetterete’. Nel grande schema della storia, questo è solo un momento passeggero. Che differenza fa per noi se accade oggi, domani o tra 10 anni? Non conosco le dichiarazioni della futura squadra del Presidente eletto. Ma se questo è vero, che differenza c'è tra la posizione dell'attuale amministrazione e le proposte che ha appena citato? Non c'è alcuna differenza. Non so come evolverà la situazione e quali istruzioni darà il Presidente eletto ai suoi colleghi dell'amministrazione. Sarà il tempo a dirlo”.

Andrei Kolesnikov: “Giornale Kommersant. Signor Presidente, prevede qualcosa per sé e, soprattutto, di sé prima della fine dell'anno?”

Vladimir Putin: “La domanda è un po' ambigua. Cosa intende con ‘di sé’? Andrei, non so bene cosa significhi ‘di me stesso’. Non ho aspettative su di me. Mi considero un individuo prevedibile e composto che agisce secondo un piano. Questo piano comprende tutte le mie azioni, quelle del Governo, dell'Ufficio Esecutivo e della Banca Centrale. Sincronizziamo i nostri passi, operando in modo stabile e prevedibile. Non prevediamo nulla di straordinario ed è impossibile prevedere qualcosa di straordinario.

Andrei Kolesnikov: “Alcuni prevedono che Oreshnik [missile balistico ipersonico di ultima generazione, con capacità nucleare] parta e colpisca, per esempio”.

Vladimir Putin: “Vedete, noi rispondiamo sempre in modo gentile. Se vengono usate certe armi contro di noi, le usiamo a nostra volta. Per esempio, hanno lanciato un attacco con cinque o sette sistemi ATACMS [Army TACtical Missile System: missili balistici a corto raggio]. Avete sentito l'annuncio fatto ieri o l'altro ieri? Le forze armate russe hanno risposto con un attacco completo – 240 o 221 colpi, qualcosa del genere, utilizzando armi di precisione a lungo raggio. Se sarà necessario, e se determineremo la necessità di armi a medio raggio più potenti, le useremo senza dubbio. Tuttavia, non abbiamo fretta. Non è un segreto, e non lo stiamo nascondendo, come ho già detto: attualmente non abbiamo molti sistemi Oreshnik. Tuttavia, li possediamo, e non un solo sistema. Non abbiamo fretta di dispiegarli, perché si tratta di armi potenti, progettate per affrontare sfide specifiche. Abbiamo avviato la produzione in serie e ne produrremo la quantità necessaria. Ne posizioneremo alcuni sul territorio bielorusso. Il nostro approccio è metodico. Tuttavia, non escludiamo la possibilità di dispiegarle oggi o domani, se si presentasse la necessità”.

Domanda: “Signor Presidente, l'anno bisestile sta volgendo al termine e, come ci si poteva aspettare, è stato un anno piuttosto impegnativo. Cosa vorrebbe che ci portasse il prossimo anno? Qual è la cosa più importante per lei, se parliamo della Russia, ovviamente?”

Vladimir Putin: “Il benessere del popolo russo, il tenore di vita e la stabilità sono le cose più importanti. Per quanto riguarda la sfera economica, vorrei che l'inflazione si stabilizzasse, senza più salti mortali. Abbiamo anche bisogno che la crescita economica continui. Ho discusso della crescita con i miei colleghi. L'anno prossimo non prevediamo di avere gli stessi numeri – il quattro per cento – di quest'anno. Per quanto possa sembrare strano, date le realtà macroeconomiche, non abbiamo ancora bisogno di questo tipo di crescita. Anche se, ovviamente, più si cresce meglio è, ma tutto ciò deve avvenire in linea con i parametri macroeconomici, altrimenti l'economia subirà una distorsione che potrebbe danneggiarci. Pertanto, le nostre proposte e i nostri piani sono equilibrati e stiamo perseguendo una politica macroeconomica equilibrata. Ci auguriamo di vedere un aumento dei redditi. Naturalmente, partiamo dal presupposto che lavoreremo per portare a termine tutti i compiti dell'operazione militare speciale. Questo è il nostro compito numero uno Sosterremo i nostri militari. Siamo seduti qui a parlare, mentre loro combattono. Sapete, non entrerò nei dettagli, né parlerò di sezioni specifiche del fronte, ma quando chiedo aggiornamenti - e lo faccio ogni giorno, giorno e notte – questi sono nel senso diretto del termine. Ci sono alcuni sviluppi che si stanno verificando in alcuni settori, con i nostri soldati che forzano gli ostacoli d'acqua. In alcuni punti lo fanno con mezzi tecnici, in altri no. Chiedo ai comandanti: "Come fanno i vostri uomini a superare questa barriera d'acqua?". Mi rispondono che la guadano. Qui siamo in un luogo caldo. Fuori c'è vento, ma qui fa caldo e c'è molta luce. Nel frattempo, le truppe stanno guadando gli ostacoli d'acqua. Come? Camminano a petto in giù nell'acqua e portano i fucili automatici sopra l'acqua. Combattono per la Russia. Operiamo con la premessa che avremo successo sulla linea di contatto [col nemico]. E raggiungeremo questi successi, risolvendo le questioni economiche. L'economia è la base di tutto, anche della risoluzione delle questioni sociali, della sicurezza militare e della sicurezza nel senso più ampio del termine. Andremo avanti secondo i nostri piani. Ho motivo di credere che le cose andranno così.

Olga Matveyeva: “Olga Matveyeva, stazioni radio Mayak e Vesti FM. I residenti della regione di Kursk, vittime dei bombardamenti delle forze armate ucraine, hanno iniziato a ricevere i certificati di alloggio. Possono usarli per riparare le abitazioni danneggiate o per acquistare alloggi in varie regioni della Russia. La Regione di Belgorod ha un approccio completamente diverso. Qui i residenti ricevono denaro su conti speciali, che possono usare solo per riparare le loro case danneggiate. Può dirmi se le autorità federali o voi avete intenzione di introdurre nella Regione di Belgorod dei certificati di alloggio con le stesse modalità, in modo che i residenti possano usarli per acquistare alloggi in altre regioni della Russia e, forse, trasferirsi in luoghi più sicuri, se lo desiderano? Grazie”.

Vladimir Putin: “Sa, noi crediamo che tali questioni debbano essere risolte dalle autorità locali e regionali attraverso il dialogo con la popolazione. Il compito delle autorità federali e del Ministero delle Finanze è quello di stanziare le risorse finanziarie necessarie. Noi abbiamo questo denaro e lo diamo nella misura in cui la regione ne ha bisogno. E la regione, in dialogo con la popolazione - questo è ciò che voglio sottolineare e ripetere ancora una volta - deve scegliere il modo migliore per risolvere questi problemi, per se stessa e per la popolazione. Se qualcuno nella regione di Kursk o in qualsiasi altro luogo decide che è meglio ricevere i certificati e dare alla gente l'opportunità e il diritto di scegliere l'alloggio dove vogliono nella Federazione Russa, noi asseconderemo il desiderio di queste persone. Per noi, la sfida è solo quella di garantire che le persone che hanno già sofferto così tanto, e hanno attraversato così tante difficoltà, risolvano i loro problemi di base. Uno di questi, ovviamente, è l'alloggio. Quindi, questa domanda non va rivolta a noi, ma alle autorità regionali. Ho appena parlato con il governatore della regione di Belgorod, ho appena messo giù il ricevitore e sono venuto da voi. Abbiamo discusso di diverse questioni, ma ci teniamo sempre in contatto. Faremo come ci consigliano. Spero che le loro raccomandazioni si basino sui desideri delle persone che vivono in questi territori”.

Alexander Yunashev: “Buon pomeriggio, signor Presidente. Buon nuovo anno imminente! Yunashev, rivista Vita. Lei ha appena detto di essere in costante comunicazione con i comandanti, giorno e notte, il che significa che deve avere le informazioni più complete sulla situazione sulla linea di contatto”.

Vladimir Putin: “Completo, esatto. Se sia il rapporto più completo o meno è difficile dirlo, ma è abbastanza ampio”.

Alexander Yunashev: “Abbiamo notato che lei ha un'intuizione ben sviluppata. In cosa crede nel profondo? Crede che il conflitto finirà nel 2025, ovviamente con la nostra vittoria?

Vladimir Putin: “Credo in Dio, e Dio è con noi”.

Yuliya Bubnova: “Yuliya Bubnova, agenzia di stampa Tass. Abbiamo una domanda sulla visita di Robert Fico. Lo scorso fine settimana è stato qui in visita. Può dirci cosa avete concordato? Siete riusciti a risolvere la questione delle forniture di gas alla Slovacchia e, più in generale, all'Europa? È vero che ha offerto il suo Paese come sede per i colloqui con Trump? Se sì, cosa gli avete detto? Grazie”.

Vladimir Putin: “Di norma, non rendiamo pubbliche le questioni che discutiamo, a meno che non concordiamo su cosa condividere con i media. Ma credo che il signor Fico non si arrabbierà con me. Sì, infatti, ha detto: nel caso in cui i colloqui si concentrino su una soluzione pacifica [del conflitto con l’Ucraina]. Voglio sottolineare che il signor Fico può essere in disaccordo con i leader ucraini, con qualcun altro, o con l'Unione Europea quando non riescono a trovare un accordo su certe cose, ma stava parlando principalmente di una soluzione pacifica in Ucraina. Stava, come si suol dire, "spingendo molto" per questo. Quindi, non so che tipo di lamentele possano avere l'Europa o chiunque altro nei suoi confronti. Questo è ciò di cui ha parlato, questo è ciò che ha accentuato. Questo è il mio primo punto. In secondo luogo, per quanto riguarda la sede. In effetti, ha detto che se si tratta di colloqui, sarebbero felici di mettere a disposizione il loro Paese come sede per tali colloqui. Non siamo contrari se si tratta di questo. Perché no? La Slovacchia ha adottato una posizione neutrale. Dal nostro punto di vista, la loro posizione è neutrale, il che è un'opzione accettabile per noi.

Vladimir Putin: “Per quanto riguarda gli accordi di fornitura energetica, abbiamo sempre sostenuto tali forniture, depoliticizzando le questioni economiche. Non abbiamo mai rifiutato di fornire energia all'Europa, vero? L'ho detto mille volte e posso ripetere che è stata la Polonia a bloccare i transiti di energia attraverso il suo territorio. Quella rotta è operativa. Nessuno l'ha colpita, non ci sono state esplosioni, quindi può essere utilizzata. Basta premere il pulsante e il gas fluirà attraverso di essa verso la Polonia. Si tratta del gasdotto Yamal-Europe, che attraversa la Polonia. Potete accenderlo in qualsiasi giorno e noi vi forniremo il nostro gas. Un altro percorso attraversa l'Ucraina. Abbiamo fornito gas attraverso di esso anche nonostante la guerra; abbiamo pagato il transito e continuiamo a pagarlo. Cosa sta succedendo? Ci sono due vie che attraversano l'Ucraina, via Sudzha e Sokhranovka. Le nostre forze hanno preso il controllo di Sokhranovka e la rotta funziona normalmente da sei mesi, se non di più. Gli specialisti ucraini hanno lavorato al posto di blocco e nessuno li ha molestati o disturbati. Hanno gestito il sistema secondo la procedura stabilita e tutto è andato bene. Ma Kiev ha improvvisamente deciso di chiuderlo, e lo ha fatto, con il pretesto che era controllato dalle truppe russe. Perché non l'hanno fatto sei mesi fa? Ha funzionato normalmente, il che significa che hanno altre ragioni. Non capisco quali possano essere. Oppure prendiamo Sudzha, dove sono in corso combattimenti. È sostanzialmente controllata dall'Ucraina, eppure continuiamo a fornire 14 milioni di metri cubi al giorno. Capisce cosa intendo? Anche se ora controllano Sudzha, hanno annunciato che non rinnoveranno il contratto di transito. Non siamo stati noi a dire che le operazioni saranno interrotte, sono stati loro ad annunciare che non rinnoveranno il contratto. Ok, non lo vogliono - quindi che sia così. Stanno mangiando dalla mano dell'Europa, perché l'Ucraina non può continuare a combattere - e tanto meno ad esistere - senza il sostegno dell'Europa. Ma hanno deciso di punire l'Europa rescindendo il contratto per il transito del nostro gas verso l'Europa, dove la situazione sta diventando difficile con i prezzi del gas che si aggirano intorno ai 500 dollari per 1.000 metri cubi. In questo momento posso dirvi che non esiste un contratto di transito e che è impossibile firmarne uno nuovo entro tre o quattro giorni. Nel frattempo, i prezzi continueranno a crescere. Non siamo stati noi a provocarlo, è la loro politica. È d'accordo? Qual è il problema? Hanno detto che non ci sarebbe stato nessun contratto, che non l'avrebbero prorogato. Poi si sono resi conto che questo ha creato loro un problema e sono andati nel panico. Che cosa significa? Si sono rivolti a tutti coloro che potevano per sostituire Naftogaz Ucraina come parte di un contratto di transito con noi, in modo che il gas arrivi al confine sotto il controllo di Gazprom e attraversi l'Ucraina sotto il controllo di qualcun altro. Vogliono che le strutture competenti in Ungheria, Slovacchia, Turchia o Azerbaigian firmino un contratto per il transito del gas attraverso l'Ucraina, e Gazprom dovrebbe trattare con i suoi partner una volta che il gas raggiunge il confine dell'Ucraina con l'Europa. Il problema è che Gazprom ha contratti a lungo termine - alcuni fino al 2035, altri fino al 2049. Questi contratti dovranno essere rinegoziati per adattarsi al nuovo contesto di transito. Si tratta di una procedura estremamente complessa, difficile da risolvere, addirittura insolubile - questo è il primo punto. Il secondo punto è questo. Lo spiego in modo così dettagliato per tenere tutti informati ed evitare speculazioni successive. L'Ucraina ha chiuso una delle vie di transito per le esportazioni di gas russo verso l'Europa, il gasdotto che passa per Sokhranovka. L'hanno chiuso e basta. Stavamo operando in base a un contratto ‘ship or pay’. L'hanno chiuso e poi ci hanno fatto causa chiedendo il pagamento del gas che non transitava per l'Ucraina. Quando Gazprom ha chiesto: ‘Siete pazzi o cosa? Avete chiuso quel transito’, ci hanno risposto: ‘Beh, l'abbiamo fatto, ma dovete pagare comunque’. Una pura assurdità! Ora hanno detto che avrebbero permesso a una terza parte di gestire i transiti di gas attraverso il loro territorio. Allo stesso tempo, si sono rifiutati di ritirare la loro richiesta alla Corte arbitrale. Se la Corte si pronuncerà a favore dell'Ucraina, voi e io, e molte centinaia di 150 milioni di cittadini russi, forniremo gas a qualsiasi Paese europeo senza ricevere denaro per questo, perché il denaro andrà all'Ucraina per pagare il suo credito nei confronti di Gazprom. Secondo la decisione del tribunale, questo denaro sarà addebitato direttamente, come dicono loro. È assurdo! Non possiamo farlo. Abbiamo detto che eravamo pronti a fornire gas anche se attraverso la SOCAR dell'Azerbaigian, o una società turca, o una società ungherese o slovacca, ma loro dovevano ritirare la causa. Che razza di assurdità è questa? Hanno comunque detto di no. Bene, avete fatto il vostro letto, ora sdraiatevi - vivete senza il nostro gas”.

Nikolai Ivanov: “Nikolai Ivanov, Izvestia. Signor Presidente, all'inizio di questa settimana i servizi segreti stranieri hanno riferito che...”

Vladimir Putin: “Non ci spaventi, siamo tranquilli”.

Nikolai Ivanov: “I servizi segreti stranieri hanno riferito che la Moldavia potrebbe diventare un nuovo punto caldo sulla mappa. Ieri il Ministero degli Esteri ha messo in guardia da un tentativo di destabilizzazione della Bielorussia, ovviamente con l'aiuto dell'Occidente. Forse è una domanda ingenua: cosa dobbiamo fare per fermare questi tentativi di incendiare i nostri confini?”

Vladimir Putin: “Dobbiamo essere forti. Buon anno! Arrivederci e tanti auguri”.