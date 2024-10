Travolta dall’alluvione non abbandona il suo cane, video choc da Valencia

Valencia, 20 ottobre 2024 – Immagini catastrofiche quelle che arrivano dalla Spagna, colpita duramente da un’alluvione. Il ciclone atlantico Dona ha scatenato piogge torrenziali che si sono abbattute soprattutto sul territorio di Valencia, dove le strade di sono trasformate in fiumi di fango. A distanza di ore dal clou della tempesta non c’è un bilancio certo: si parla di decine di morti e altrettanti dispersi.

Scene apocalittiche. In un video rilanciato dai vigili del fuoco spagnoli una donna rischia di affogare travolta dall’onda scura. Nonostante lo stato di grande difficoltà continua a sostenere il suo cagnolino. Entrambi vengono finalmente sollevati da un vigile del fuoco che si è calato dall’elicottero. In questo caso c’è il lieto fine per entrambi.

In tutto il web circolano foto di macchine galleggianti in tonnellate di melma, o accartocciate l’una sull’altra al ciglio delle strade. Vicoli improvvisamente trasformati in torrenti minacciosi, ponti distrutti, gente che cerca salvezza sui tetti delle case o perfino sui teloni dei camion. Un’ambulanza finisce in un canale a Benifaiò, sempre nella regione di Valencia. Gli occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo e nuotano del fango mentre residenti lanciano corde e perfino una scala dalla sponda per tirarli in salvo.

Una ambulancia atrapada en un canal de #Benifaió. Los vecinos han ayudado a rescatar a sus ocupantes. #DANA pic.twitter.com/T2lLOfGLrx — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) October 29, 2024

Le persone sono rimaste “intrappolate come topi”, racconta disperato il sindaco della città di Utiel vicino Valencia, Ricardo Gabaldon. “Le auto e i cassonetti della spazzatura sono stati trascinati dalla corrente lungo le strade. L'acqua stava salendo fino a tre metri. Ieri è stato il giorno peggiore della mia vita”.