Piogge torrenziali in Spagna: decine di morti, 4 sono bambini. Situazione catastrofica a Valencia

Roma, 30 ottobre 2024 – Piogge torrenziali, fiumi in piena, esondazioni e frane. La perturbazione che si sta abbattendo sulla Spagna (la stessa che sta richiamando aria calda dall’Africa sull’Italia) sta facendo danni e vittime nel Paese iberico.

Secondo le ultime notizie sono 51 le persone morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo un primo bilancio indicato dal comitato di crisi allestito al palazzo di governo della Moncloa.

Ma il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molte le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie (900365112)

Il presidente della Generalitat Valenciana – riporta il quotidiano El Pais – ha parlato di “molteplici vittime”, ma assicura di non poter confermare con certezza quante siano.

🌊😱 Un'alluvione su larga scala sta attualmente coprendo Maiorca, in Spagna. I mass media riferiscono di forti piogge che hanno colpito la regione. pic.twitter.com/teyJp8juGn — Gian_luca (@Gianl1974) October 28, 2024

Nel frattempo, decine di persone hanno trascorso la notte a Valencia in camion o automobili, sui tetti dei negozi o nelle stazioni di servizio, in cima ai ponti o intrappolate nei loro veicoli su strade intasate finché non sono state soccorse. Molti di loro sono ancora in attesa dei soccorsi da parte dei servizi di emergenza.

Le piogge sono state particolarmente intense nell'interno della provincia di Valencia, dove diverse strade sono chiuse – anche a Teruel, Andalusia e Castilla-La Mancha – e il servizio ferroviario è sospeso. Le piogge torrenziali si stanno spostando questa mattina al nord della zona, soprattutto nella provincia di Castellón, con previsioni di forti precipitazioni fino al primo pomeriggio, dopo aver generato trombe marine martedì nella penisola del Levante, in Andalusia e Castiglia-La Mancia, dove a almeno altre sei persone risultano disperse nella città di Letur, ad Albacete.