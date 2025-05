Curia Nulla cambia (per ora)

Dalla governance della Chiesa cattolica, con la scelta dei suoi principali collaboratori – il segretario di Stato vaticano e i prefetti della Curia romana –, il destino del C9 voluto dal predecessore Francesco, la sinodalità e la gestione della piaga della pedofilia nel clero, fino alle sfide più marcatamente di matrice geopolitica. Come il dossier Cina, il mondo avvitato in una Terza guerra mondiale combattuta a pezzi e la crisi della religiosità e della fede in Occidente e non solo. Papa Leone XIV (foto), 69 anni, deve fare i conti con una serie di questioni da far tremare i polsi, ma che, sin dal primo momento successivo alla canonica fumata bianca, sembra voler affrontare con un atteggiamento posato e meditato. O meglio sarebbe dire, calcolato, data la laurea in Matematica che Robert Prevost si porta in tasca. Vedremo, considerando che soprattutto, se non solo, dall’esercizio del ministero petrino si misura quella continuità che si indovina tra l’ex generale degli agostiniani e il gesuita argentino preso dalla fine del mondo.