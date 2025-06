Harvard, tribunale federale sospende il divieto Trump all’ingresso di studenti stranieri

Washington, 6 giugno 2025 – Una tribunale federale negli Stati Uniti ha nuovamente bloccato il provvedimento dell'Amministrazione Trump per escludere i nuovi studenti stranieri dall'Università di Harvard. La giudice Allison Burroughs ha accolto il ricorso dell'ateneo dell'Ivy League, presentato alla corte distrettuale del Massachusetts poche ore prima, e pronunciato un ordinanza restrittiva che blocca il piano del governo.

Secondo un documento del tribunale visionato dall'Afp, la giudice ha affermato che l'università ha dimostrato che, senza un intervento giudiziario, rischiava di subire "un danno immediato e irreparabile prima che tutte le parti avessero avuto l'opportunità di essere ascoltate".

Il preside di Harvard, Alan Garber

L’ordine di Trump: stop ai visti internazionali per gli studenti

Mercoledì, Donald Trump aveva firmato un ordine per sospendere immediatamente, e per sei mesi, i visti internazionali concessi agli studenti motivandolo con timori per la sicurezza nazionale. È così ripristinata la capacità dell'ateneo di far entrare nel Paese studenti stranieri per frequentare i diversi programmi fino al 16 giugno, quando è stata fissata una nuova udienza, ha reso noto il giornale di Harvard, Crimson.

Trump: “Necessario limitare l’ingresso”

Nuova azione di Donald Trump contro Harvard. L'ateneo, tra i più prestigiosi al mondo, è il più colpito tra quelli americani dall'amministrazione Trump, secondo cui nelle istituzioni accademiche americane si promuovono idee eccessivamente progressiste. Dopo i tagli ai fondi e il divieto per Harvard con un'ordinanza, poi bocciata da un tribunale, di avere studenti e ricercatori stranieri, adesso il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il divieto di visto per gli studenti stranieri iscritti ad Harvard.

"Ho concluso che è necessario limitare l'ingresso ai cittadini stranieri che desiderano venire negli Stati Uniti per partecipare, esclusivamente o sostanzialmente, a un programma di studio presso l'Università di Harvard (...)", ha dichiarato Trump in una nota. Il provvedimento si applica ai "cittadini stranieri che entrano o tentano di entrare negli Stati Uniti per iniziare a partecipare" ai programmi dell'università. Mentre quelli già iscritti ad Harvard saranno soggetti a revisione e potrebbero vedersi "revocare il visto", secondo la dichiarazione presidenziale.

Harvard: “Ritorsione illegale"

Un portavoce dell'ateneo ha parlato di una "misura di ritorsione illegale", "in violazione" del Primo Emendamento della Costituzione statunitense, che difende la libertà di espressione. "Harvard continuerà a proteggere i suoi studenti internazionali", ha aggiunto. Anche la Cina si è espressa sulla questione: Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese ha detto: "Le azioni in questione da parte degli Stati Uniti non faranno altro che danneggiare l'immagine e la credibilità internazionale dell'America. La Cina salvaguarderà con determinazione i diritti e gli interessi legittimi dei suoi studenti e studiosi d'oltremare".

Laureati alla cerimonia dell'Università di Harvard

Il ricorso dell’ateneo

Il ricorso di Harvard denuncia il tentativo dell'Amministrazione Trump di esercitare pressioni sull'istituzione con misure illegali di rappresaglia. "Con un colpo di penna, la segretaria del dipartimento per la sicurezza interna e il Presidente hanno provato a cancellare un quarto del corpo studentesco di Harvard, gli studenti internazionali che contribuiscono in modo significativo all'Università e alla sua missione e al Paese. Senza i suoi studenti internazionali, Harvard non è Harvard", si legge nel ricorso.

La stessa giudice aveva già pronunciato una prima ingiunzione a fine maggio, in risposta a un primo ricorso di Harvard in seguito a un provvedimento dell'Amministrazione per ritirare la certificazione Sevis concessa all'ateneo (Student and Exchange Visitor), il sistema che consente agli studenti stranieri di studiare negli Stati Uniti.