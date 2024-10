Piogge torrenziali a Valencia, per i servizi d'emergenza 51 morti Valencia, 30 ott. (askanews) - Auto travolte e intrappolate nelle strade allagate a causa delle gravi inondazioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito Valencia. Secondo un rapporto provvisorio dei servizi d' emergenza, almeno 51 persone hanno perso la vita. Le autorità delle zone più colpite hanno consigliato alle persone di rimanere a casa e di evitare tutti i viaggi non essenziali. Le forti piogge hanno colpito gran parte della Spagna orientale e meridionale, inondando le strade di acqua fangosa e interrompendo il traffico ferroviario e aereo, come si vede dalle immagini dei servizi d'emergenza. Le immagini scattate dai residenti con gli smartphone e trasmesse dalla tv spagnola hanno mostrato le acque impetuose che spazzavano via le auto e allagavano gli edifici. In alcune aree, i media spagnoli hanno riferito che in un solo giorno è caduta più della pioggia di un mese.