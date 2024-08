Vaiolo delle scimmie, il nuovo ceppo colpisce soprattutto i bambini. Bassetti: “Rischi anche per l’Italia”

Roma, 14 agosto 2024 – Riparte l’emergenza vaiolo delle scimmie in Africa, mentre corrono i contagi in Brasile. E i timori si affacciano anche in Europa. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha convocato una riunione con diversi esperti per decidere se il virus mpox deve essere considerato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Secondo il virologo Matteo Bassetti, anche in Italia il virus “mpox potrebbe diventare un problema”.

In Brasile, il virus è riapparso con un numero di casi medio compreso tra 40 e 50 al mese. Si tratta di numeri al momento “modesti, ma non trascurabili”, ha detto il ministro della Salute brasiliano. Nell'estate del 2022, il Paese era arrivato a registrare 10 mila casi al mese.

"Senza sottovalutare assolutamente i rischi di questa nuova epidemia né il rischio di una pandemia, in Brasile non riteniamo ci sia ancora uno scenario che faccia temere un'impennata dei casi", ha dichiarato Draurio Barreira, direttore del Dipartimento per l'Hiv, l'Aids, l'epatite virale e le infezioni sessualmente trasmissibili dal ministero.

La situazione è ben più drammatica nel continente africano, dove si assiste a un aumento senza precedenti di contagi. L'emergere di un nuovo ceppo, più pericoloso di quello diffusosi tra il 2022 e il 2023, e l’impennata di casi hanno portato i Paesi africani a dichiarare il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria pubblica per la sicurezza continentale.

"Questa dichiarazione non è semplicemente una formalità, è un chiaro invito all'azione. Dobbiamo essere proattivi e aggressivi nei nostri sforzi per contenere ed eliminare questa minaccia", ha affermato Jean Kaseya, direttore generale del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc) africano.

Il virologo Matteo Bassetti ha sottolineato che il virus potrebbe diventare un problema anche per l’Italia: l’mpox è diffuso in paesi “che hanno scambi commerciali con l'Europa e l'Italia, questo ceppo nuovo di Mpox potrebbe diventare un problema anche da noi”. Inoltre, “potrebbero esserci per i casi d'importazione legati ai viaggi”, aggiunge Bassetti.

Il nuovo ceppo Clade 1b ha fatto crescere la preoccupazione perché più virulento di quello diffusosi nel 2022 e 2023 in tutto il mondo: si trasmette con più facilità, per esempio attraverso i contatti ravvicinati. A differenza del ceppo Clade 2b, già conosciuto, non si diffonde necessariamente attraverso rapporti sessuali.

Clade 1b è la variante del virus che negli ultimi mesi ha fatto salire i contagi a partire dalla Repubblica Democratica del Congo, che costituisce l’epicentro della pandemia. I numeri dei contagi non sono certi: l’ultimo bollettino dell'Oms stimava per il mese di giugno 567 contagi nel continente africano. Si tratta però certamente di una stima per difetto.

Il Cdc parla infatti di circa 15 mila casi nel continente dall'inizio dell'anno e di 461 decessi. A preoccupare non è solo la dimensione dei contagi: il virus sta mostrando la capacità di varcare i confini e insediarsi in aree in cui fino a oggi non era presente. Nell'ultima rilevazione dell'Oms, per esempio, anche Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda riportano i primi contagi.

Anche il profilo delle persone contagiate è completamente diverso da quello osservato tra il 2022 e il 2023. In quel caso a essere più colpiti erano i maschi adulti; oggi tra le vittime principali ci sono i minori: secondo i dati diffusi dall'Oms, il 39% dei casi e il 62% dei decessi riportati dall'inizio dell'anno fino a maggio nella Repubblica Democratica del Congo riguardavano bambini con meno di 5 anni di età.

"Questo è un vaiolo diverso rispetto a quello delle scimmie che aveva riguardato nel 2022 per la maggior parte uomini che fanno sesso con altri uomini, quindi una malattia trasmissibile non solo con i rapporti sessuali”, spiega ancora Bassetti, “sta colpendo i bambini e le donne in gravidanza”. Secondo il direttore Malattie infettive del San Martino di Genova, “l’Oms farebbe bene a rimettere nell’agenda futura le vaccinazione contro l’mpox”.

L’allarme è stato lanciato anche da Save the Children, che ha riferito che sono ricoverati per il contagio anche neonati di appena due settimane: “Il caso peggiore a cui ho assistito è quello di un bambino che aveva solo due settimane quando ha contratto l'mpox”, riporta Jacques, epidemiologo ed esperto di mpox presso un partner di Save the Children. "Aveva eruzioni cutanee su tutto il corpo, la febbre alta e la pelle cominciava ad annerirsi" ha raccontato il medico.

Questa "non è semplicemente un'altra sfida ma è una vera crisi che richiede un'azione politica collettiva", ha detto Jean Kaseya. "Ma lasciatami essere chiaro: questo non è solo un problema dell'Africa, mpox è una minaccia globale", ha concluso