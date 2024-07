Aviaria sull’uomo, ultime notizie: test sul latte in Colorado. Oms e sviluppo dei vaccini mRna

Roma, 29 luglio 2024 – Aviaria sull’uomo (H5N1): l’Oms s’impegna ad accelerare lo sviluppo di vaccini a mRna e a garantire l’accesso per i produttori nei Paesi a basso e medio reddito. Mentre il Colorado ha deciso di affrontare la diffusione del virus H5N1 con controlli a tappetto del latte bovino. Ma andiamo con ordine.

A guidare il progetto sullo sviluppo dei vaccini sarà l’azienda argentina Sinergium Biotech sfruttando l’mRna Technology Transfer Programme di Oms e Medicines Patent Pool (Mpp), nato a luglio 2021 per implementare la capacità di sviluppo e produzione di vaccini a mRna nei paesi a basso e medio reddito. Sinergium Biotech, un partner del programma, ha sviluppato candidati vaccini anti H5N1 e mira provarne la fattibilità nei modelli preclinici. Una volta concluso il pacchetto di dati preclinici, spiega l’Oms in una nota, la tecnologia, i materiali e le competenze saranno condivisi con altri partner di produzione, favorendo l’accelerazione dello sviluppo dei candidati vaccini e rafforzando gli sforzi di preparazione pandemica.

A questo link dell’Iss tutte le info sull’aviaria

Le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus

Questa iniziativa esemplifica il motivo per cui l’Oms ha istituito il programma: promuovere una maggiore ricerca, sviluppo e produzione nei Paesi a basso e medio reddito, in modo che quando arriverà la prossima pandemia, il mondo sarà meglio preparato a organizzare una risposta più efficace e più equa”, spiega Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’ Oms. “Il nostro obiettivo - aggiunge Charles Gore, direttore esecutivo di Mpp - è consentire ai Paesi a basso e medio reddito di guidare gli sforzi di sviluppo, promuovere la collaborazione, condividere risorse e diffondere conoscenze. Questo progetto incarna la nostra visione e dimostra un forte impegno per la preparazione e la risposta alle future pandemie”.

Virus dell’influenza aviaria: qual è il rischio

I virus dell’influenza aviaria, evidenzia l’ Oms nella nota, “rappresentano un rischio significativo per la salute pubblica a causa della loro diffusa circolazione negli animali e del potenziale di causare una futura pandemia”.

“Questo annuncio sottolinea l’importanza non solo di diversificare geograficamente l’innovazione e la produzione di tecnologie sanitarie, includendo e riconoscendo le capacità in America Latina e nei Caraibi, ma anche l’importanza di una pianificazione tempestiva per l’accesso e la condivisione di conoscenze e tecnologie”, commenta Jarbas Barbosa, direttore della Pan American Health Organization. “Siamo entusiasti di affrontare questa sfida - assicura Alejandro Gil, amministratore delegato di Sinergium -. Il nostro team di R&S continuerà a lavorare a stretto contatto con i partner del programma”.

Aviaria e vaccino, le ultime notizie

Fin dal suo inizio, il programma di mRna Technology Transfer ha sviluppato e implementato una piattaforma che è stata utilizzata per stabilire l’immunogenicità, l’efficacia e la sicurezza di un candidato vaccino Covid in modelli animali preclinici. Afrigen è il centro in cui è stata creata la piattaforma e in cui è in corso la convalida e questa tecnologia viene ora trasferita ai partner di produzione per adattarla e migliorarla per altri obiettivi cruciali.