L’America e le guerre, l’analista: "Con Trump presidente forte sostegno a Tel Aviv. E più pressione sull’Iran"

Roma, 28 gennaio 2024 – Massimo sostegno ad Israele, massima pressione sull’Iran. Ma su Ucraina e Nato le aspettative di un Trump isolazionista che lascia Kiev e l’Europa a se stesse davanti all’aggressività putiniana potrebbero non essere quelle giuste.

Così Alexander Alden, senior fellow all’Atlantic Council, che in precedenza ha lavorato al Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, al Dipartimento di Stato e al Pentagono.

Trump è destinato a vincere la nomination repubblicana o ci sono ancora speranze per Nikky Haley?

“L’ex presidente Donald Trump e’ di gran lunga il candidato favorito nelle primarie Repubblicane. Lo indicano non solo i sondaggi, ma anche l’entusiasmo dei suoi sostenitori. Però nulla dovrebbe essere per scontato e bisogna aspettare il risultato delle primarie repubblicane del Sud Carolina il 24 febbraio. L’ex governatrice di quello stato - Nimarata Haley - deve vincere li per avere una plausibile via avanti per il cosìddetto “Super Tuesday” il 5 marzo. Purtroppo per lei, ha più soldi che voti, e penso che le sue posizioni sempre più simili a quelle democratiche non saranno gradite proprio dai elettori repubblicani del Sud Carolina”.

Biden sarà il candidato democratico o c'è spazio per una sorpresa?

“Stranamente, nonostante ci sia un presidente in carica democratico che dovrebbe essere l’incumbent alle presidenziali del 2024, le cose sono molto meno chiare dal lato democratico. Se Biden - il quale si è già ricandidato - decidesse al improvviso di non andare avanti la scelta naturale sarebbe la vice presidente. Però tutti sanno che Kamala Harris è politicamente debole e impopolare”.

E quindi?

"Lontano dai riflettori si muove Gavin Newsom che sta viaggiando sempre più fuori la California per farsi conoscere a livello nazionale. Lui è un grande talento politico che può reinventarsi da progressisti sindaco di San Francisco e governatore della California (da dove sono scappati residenti in numeri record) a centrista che parla di legge e ordine e senso comune. Ma rimane una domanda irrisolta: l’ideologia del partito si può permettere di mettere da parte una donna, per di più nera e indiana, a favore di un uomo bianco? Quindi qui spuntano le ipotesi fantasmagoriche su Michelle Obama, le quali anche so non assolutamente improbabili sono politicamente implausibili. L’ex first lady non ha mai fatto politico o campagna elettorale, e cominciare su un palcoscenico nazionale dove bisogna confrontarsi faccia-a-faccia in un dibattito televisivo con Trump non mi sembra una buona idea”.

Che significherebbe, in primis per l’Europa, una presidenza Trump? La fine dell'appoggio all'Ucraina e il ritiro, o comunque un disimpegno dalla NATO?

“L’ironia della sorte potrebbe essere che Trump riscuota la promessa che gli alleati NATO hanno fatto a Obama al summit del Galles nel 2014: spendere il 2% del PIL nazionale per la difesa, entro il 2024. Siccome questo obiettivo non è stato raggiunto, Trump potrebbe rinfacciare la credibilità della parola data dagli alleati al summit del Galles e la loro mancata adesione al vincolo del Art 3 del trattato fondante della NATO, che nel suo ragionamento condiziona il vincolo del Art 5. Però questo non vuol dire ritiro dalla NATO, anzi! La logica della credibile minaccia d’abbandono è proprio quella di far alzare la contribuzione promessa degli alleati e far sì che l’alleanza non diventi una struttura insolvente, ma una vera potenza solidale che può confrontare le minacce alla sicurezza collettiva. Ricordiamoci che il primo aiuto letale all’Ucraina - cioè il mandare le armi - e stato fatto proprio dalla amministrazione Trump. L’ex presidente e’ un uomo che crede nel negoziare, però negoziare da una posizione di forza. Se Putin pensa che una negoziazione sulla guerra in Ucraina con Trump potrebbe essere più facile, si potrebbe sbagliare.*

A proposito di Ucraina, Putin attenderà le elezioni americane per avviare trattative di pace?

“La tentazione di Putin di aspettare per dopo le elezioni americana potrebbe essere logica, specialmente se lui legge il New York Times e il Washington Post che dicono che Trump sarebbe disposto favorevolmente alla Russia. Ma questo potrebbe essere un errore di giudizio perché Trump ha la consuetudine di negozierebbe solo da una posizione di forza”.

Circola voce che Biden potrebbe presentare una proposta in estate...

"Ci sono delle tenue indicazioni, dei segnali, che dicono l’amministrazione Biden e gli alleati stiano cercando di trovare una soluzione diplomatica, ma anche giusta, per risolvere la guerra in Ucraina. Il summit NATO a Washington per 75° anniversario dell’Alleanza , appuntamento che sarà sotto i riflettori delle elezione presidenziali americane, potrebbe essere un punto d’arrivo o di una nuova partenza. Chiaramente ogni potenziale soluzione richiede un partner credibile e disponibile con cui trattare e dal punto di vista di molti Putin non lo è.

Una presidenza Trump sarebbe più o meno ostile alla Cina? E confermerebbe il "pivot to Asia"?

“Una nuova presidenza Trump sarebbe altamente concentrata sulla competizione strategica con la Cina, non solo dal punto di ista della difesa nel Indo-Pacifico ma specialmente nella sfera geoeconomica e tecnologica”.

Cosa deve attendersi il Medio Oriente ? Con Trump il sostegno ad Israele sarebbe ancora totale e l'ostilità all'Iran più dura?

“Una nuova amministrazione Trump aumenterebbe notevolmente il sostegno a Israele e la strategia della massima pressione sarebbe l’approccio verso l’Iran”.