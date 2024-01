Guerra in Medio Oriente, la diretta. Raid Usa sugli Houthi dopo il bombardamento a una petroliera britannica

07:49

Tajani: "Ristori per i porti in crisi"

"Un mese" e se la crisi del Mar Rosso si spingerà oltre febbraio «valuteremo se dare sostegno e aiuto ai porti italiani più in difficoltà: Gioia Tauro, Brindisi, Taranto, Trieste e Genova». Lo spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un colloquio con Il Messaggero. «Se la crisi non si calma valuteremo un intervento», spiega ancora il vicepremier che poi parla anche della nuova missione navale europea Aspis a cui aderirà l'Italia. «C'è un'intesa politica, ai primi di febbraio può partire, mancano solo i dettagli tecnici: quali navi schierare, dove fare il centro di comando», dice Tajani, «la guideremo noi o i francesi». In merito ad un cessate il fuoco in medio Oriente «non può essere unilaterale, lo stato di guerra vale per entrambe le parti, anche Israele è nel mirino», aggiunge.