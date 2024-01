Ucraina, il piano di sostegno Usa (ma senza riconquista dei territori)

Roma, 27 gennaio 2024 – Aiuti dagli Stati Uniti per l’Ucraina, ma sostanzialmente per un 2024 di stallo. Intanto la Russia tenta di sfondare in più punti del fronte, ma non avanza, in particolare ad Adviivka, dove gli scontri sono più cruenti, le forze di Mosca sono state respinti più volte.

Ucraina, guardie al confine con la Bielorussia (Ansa)

L’amministrazione Biden sta mettendo a punto infatti – riporta il Washington Post – una nuova strategia a lungo termine per sostenere Kiev che non prevede per quest’anno riconquiste importanti del territorio occupato dalla Russia, concentrandosi invece sul sostegno all'Ucraina per respingere nuove avanzate russe.

L’idea, hanno spiegato funzionari Usa al giornale, è di garantire al momento che l'Ucraina mantenga le sue posizioni sul campo di battaglia, ma "mettendola su una traiettoria diversa perché sia molto più forte entro la fine del 2024, portandola su un percorso più sostenibile".

Secondo il Wp, il piano degli Stati Uniti rientra in uno sforzo multilaterale che vede coinvolti decine di paesi che sostengono l’Ucraina a lungo termine. Ogni paese sta preparando un documento in cui illustra i propri impegni nell'arco di un decennio.

Il Regno Unito, ricorda il quotidiano Usa, ha già annunciato il proprio accordo decennale con l’Ucraina, firmato dal premier Rishi Sunak e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, per contribuire alla "sicurezza marittima, alla difesa aerea, all’artiglieria e ai mezzi corazzati", così come al sostegno fiscale e all’accesso al settore finanziario.

Secondo il Wp, la Francia dovrebbe svelare a breve il proprio impegno, in occasione dell'imminente visita in Ucraina del presidente Emmanuel Macron.

Da parte sua, l'amministrazione Usa spera di annunciare in primavera il proprio impegno decennale, ora in fase di definizione da parte del dipartimento di Stato con la benedizione della Casa Bianca, presupponendo che la richiesta di 61 miliardi di dollari del presidente Biden per finanziamenti supplementari all’Ucraina venga approvata dal Congresso.

Secondo i funzionari statunitensi, il documento americano garantirà il sostegno alle operazioni militari a breve termine, contribuendo a creare una forza militare ucraina in grado di scoraggiare l’aggressione russa. Comprenderà impegni e programmi specifici per aiutare a proteggere, ricostituire ed espandere la base industriale e di esportazione dell’Ucraina e ad assistere il paese nelle riforme politiche necessarie per la piena integrazione nelle istituzioni occidentali. Un funzionario statunitense ha sottolineato che la speranza è che l'impegno a lungo termine - sempre presupponendo il consenso del Congresso - sia anche un aiuto "a prova di futuro" per l’Ucraina in caso di rielezione dell’ex presidente Donald Trump.

NEW: The Kremlin and US officials rejected rumors about Russian President Vladimir Putin’s willingness to engage in meaningful negotiations amid continued indications from the Kremlin that Russia seeks nothing less than full Ukrainian and Western capitulation. 🧵1/6: pic.twitter.com/nkQMZXS44a — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 27, 2024

L'Ucraina ha respinto tre attacchi delle forze russe vicino ad Avdiivka, impedendo alla Russia di prendere il pieno controllo della cittadina industriale della regione di Donetsk, ha reso noto l'intelligence britannica anticipando che probabilmente rimarrà sotto il controllo delle forze ucraine per le prossime settimane. "Avdiivka è la priorità essenziale per le forze russe. I russi hanno effettuato tre attacchi prolungati per circondare la città da sud e da nord, e anche alla periferia orientale della città", ha scritto l'intelligence britannica, precisando che le forze russe hanno sofferto pesanti perdite di personale e mezzi corazzati. I militari di Mosca continuano a cercare di superare la barriera fortificata ucraina passando attraverso i tunnel di servizio.