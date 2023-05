Ucraina, notizie in diretta: bombe su Kiev, la gente sui balconi insulta Putin

2:00 Esplosioni nella notte a Kiev Esplosioni risuonano nella notte a Kiev, dove le autorità riferiscono che “la difesa aerea è in azione”. L'allarme aereo è scattato sulla capitale ucraina intorno all'una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ed è attivo in gran parte delle regioni del Paese.

2:05 Kiev, in corso attacco massiccio E' in corso un massiccio attacco portato da droni su Kiev. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, sul proprio canale Telegram, indicando il quartiere di Golosievskiy tra quelli colpiti. "Restate nei rifugi!", scrive il sindaco. La contraerea ucraina, afferma Klitschko, ha abbattuto 20 droni nel cielo di Kiev. Secondo il vice ministro dell'Energia, Demchenkov Yaroslav, una persona è rimasta uccisa e tre ferite dalla caduta di un drone in una stazione di rifornimento di carburante Quello di questa notte è il quattordicesimo attacco aereo russo sull'Ucraina nel mese di maggio.

8:03 Kiev, abbattuti 52 droni su 54 L'esercito ucraino questa notte ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana nello spazio aereo del Paese sui 54 lanciati dall'esercito del Cremlino proprio alla vigilia del Kiev Day, quando la capitale celebra l'anniversario della sua fondazione di 1541 anni fa con concerti, fiere e mostre. L'Aeronautica militare ucraina ha reso noto l'abbattimento degli Shaded lanciati dalle regioni russe di Bryansk e Krasnodar indicando che l'attacco è stato effettuato a più ondate per 5 ore, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo informazioni non definitive, un uomo di 40 anni è rimasto ucciso in un distretto di Kiev e una donna è stata ferita.

8:13 “Su Kiev l’attacco più massiccio dall’inizio della guerra” E' stato l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra quello che, nella notte, ha martellato la capitale Kiev: lo hanno riferito le autorità locali, mentre Kiev si prepara a festeggiare la giornata di festa nazionale in ricordo dell'anniversario della fondazione della città. Secondo Kiev, la contraerea ucraina ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana Shahed. Questa è stata la 14esima incursione nel mese di maggio e l'attacco – secondo l'amministrazione militare della città – è stato compiuto in diverse ondate con le sirene antiaeree che hanno risuonato per 5 ore.

8:14 Raid da Ovest a Est I raid aerei dell'esercito russo hanno colpito questa mattina alle cinque Zhytomyr, in Ucraina occidentale, come riferisce l'emittente pubblica Suspilne. Nella notte è stata bombardata anche Nikopol, nella regione orientale di Dnepropetrovsk, ha reso noto il capo militare regionale Sergey Lysak: “Sei abitazioni e e due edifici sono stati distrutti. Il gasdotto e le linee elettriche sono stati danneggiati. Non ci sono stati morti o feriti: questa è la cosa principale”, ha scritto su Telegram

8:15 Bombe nella regione di Kharkiv Due civili, una donna e un uomo, sono rimasti uccisi durante il bombardamento della notte scorsa sulla regione di Kharkiv, nell' Ucraina orientale, come riferisce il capo militare regionale Oleg Sinehubov. Gli attacchi hanno colpito Chuhuyiv, Kharkiv e Kupyansk. Intensi bombardamenti anche a Kolodyazne, Krasnoye Pervoye, Fikholovka, Novomlinsk, Dvurechnaya, Zapadnoye, Masyutovka, Kislovka, Berestovoye e Volchansk: ci sono feriti e distruzioni.

9:20 Kiev, gente sui balconi durante gli attacchi. Insulti a Putin Durante gli attacchi russi della scorsa notte su Kiev, alcuni residenti sono usciti sui balconi nonostante l'allarme urlando insulti contro Vladimi Putin e lo slogan “gloria alla difesa aerea”, come riporta il Guardian.

10:39 “Ridotto il numero di truppe russe in Bielorussia” “Il numero di truppe russe nel territorio della Bielorussia si è molto più ridotto rispetto a qualche mese fa: prima potevano essere 10-11mila, ora sono diverse migliaia. Ma nonostante questo, continuiamo a rafforzare la nostra linea di confine”, ha dichiarato a Ukrinform Andriy Demchenko, portavoce del servizio di Guardia di Frontiera. Secondo Demchenko, l'area vicina al confine è minata per impedire un eventuale sfondamento ucraino.

10:56 Messaggio di Lukashenko dopo le voci sul suo stato di salute Dopo le voci, alimentate dalla dissidenza bielorussa, sul suo stato di salute, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko riappare con un messaggio, pubblicato dal suo servizio stampa e diffuso dalla Tass, in cui fa gli auguri al leader dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e a tutti gli azeri in occasione della festa nazionale del Paese, il Giorno dell'Indipendenza. “Sono profondamente convinto che il partenariato strategico tra Minsk e Baku, che si basa sull'interesse reciproco e su legami tradizionalmente amichevoli e di fiducia, continuerà a rafforzarsi, acquisendo nuove forme e direzioni”, scrive.