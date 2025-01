Trump punta sullo spazio: “Porteremo la nostra bandiera su Marte”. Musk applaude

Roma, 20 gennaio 2025 – Nel suo pirotecnico discorso d'insediamento al Campidoglio, il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che uno degli obiettivi della sua amministrazione è riprendere l'esplorazione spaziale a partire dalla conquista del pianeta rosso.

Donald Trump e Elon Musk

Il 47esimo presidente Usa ha promesso di "espandere i territori" americani durante il suo mandato, annunciando che la bandiera a stelle e strisce sventolerà su Marte.

"Perseguiremo il nostro destino manifesto nelle stelle, lanciando astronauti americani per piantare (la bandiera a, ndr) stelle e strisce sul pianeta Marte"

Parole che sono state accolte con esultanza dall’amico e super consulente Elon Musk, presente nella rotonda di Capitol Hill per la cerimonia del giuramento, e apparso visibilmente soddisfatto quando il tycoon ha detto di voler “espandere i territori” americani oltre il pianeta Terra.

Ma già in apertura di discorso, Trump ha parlato di un ritorno alla grandezza e avvertito: "L'età dell'oro dell'America inizia proprio adesso. Da oggi in poi il nostro Paese rifiorirà e sarà rispettato di nuovo in tutto il mondo, saremo l'invidia di ogni nazione e non permetteremo più che qualcuno si approfitti di noi. La nostra sovranità sarà rivendicata, la nostra sicurezza sarà ripristinata". Nel suo intervento il tycoon ha parlato di un’America in crisi che ha bisogno di essere risollevata, citando anche l'attentato ai suoi danni durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. E l’ambizione di riprendere le missioni spaziali sembra andare proprio nella direzione, più volte anticipata, di tornare alla grandezza dell’America.