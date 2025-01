Trump vuole uno scudo missilistico come quello di Israele: ordine esecutivo. Ma ci sono due (grossi) problemi

Washington, 27 gennaio2025 - Una ‘cupola’ per proteggere l’America dagli attacchi dei nemici. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per dare il via al processo di creazione di uno scudo di difesa missilistico di ''nuova generazione'' sul modello dell'Iron Dome in dotazione di Israele. A riportare la notizia è la Cnn spiegando di aver ottenuto informazioni in merito. Una mossa che accende scenari da 'Star Wars', quelli evocati nel 1983 dallo scudo spaziale di Ronald Reagan e archiviati dieci anni dopo senza clamore da Bill Clinton.

"L'ordine esecutivo punta alla creazione di uno scudo di difesa missilistico di nuova generazione per gli Stati Uniti che possa contrastare missili da crociera balistici, ipersonici e avanzati e altri attacchi aerei di nuova generazione" che costituiscono una ''minaccia catastrofica'', si legge nella scheda informativa ottenuta dalla Cnn.

Gli Stati Uniti hanno finanziato con miliardi di dollari Iron Dome, usato dai militari israeliani per intercettare i lanci provenienti dalla Striscia di Gaza, ma non è chiaro quanto costerebbe lo scudo missilistico voluto da Trump, né i tempi per la sua realizzazione.

Si profilano fra l’altro due problemi. Il primo è che l'Iron Dome israeliano ha un indice di precisione del 90%, quindi talvolta è perforabile. Il secondo è che l'America è un Paese enormemente più grande e quindi sarebbe necessario uno scudo ben più esteso ed avanzato.

Raytheon ha creato un sistema simile, soprannominato SkyHunter, e sostiene che può "essere prodotto negli Stati Uniti per espandere la disponibilità e la capacità per gli Usa e i suoi alleati". Mentre il produttore dell'Iron Dome, Rafel, che è legato al governo israeliano, ha riferito che ci sono modi in cui il suo sistema potrebbe essere adattato per proteggere una nazione delle dimensioni dell'America.