L’ultima mossa di Trump: sblocca la consegna delle maxi bombe Usa a Israele

Roma, 26 gennaio 2025 - "Molte cose che erano state ordinate e pagate da Israele, ma che non sono state spedite da Biden, sono ora in arrivo!". Il neo presidente Usa Donald Trump sulla piattaforma Truth Social sembra confermare le indiscrezioni dei media secondo cui la sua amministrazione avrebbe sbloccato la consegna a Israele di 1.800 bombe da 2mila libbre, le MK 84, consegna sospesa l'anno scorso da Joe Biden perché l'esercito israeliano stava pensando ad un'offensiva su più larga scala su Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale.

Per Biden, l'uso di tali bombe in quest'area avrebbe causato una "grande tragedia umana". Pochi giorni prima che Biden lasciasse la Casa Bianca, Israele e Hamas hanno raggiunto una tregua tesa a mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, innescata dall'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023: il cessate il fuoco è ancora valido e, nel fine settimana, c'è stato lo scambio tra un secondo gruppo di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.

Trump non specifica di quali armi si tratti, ma secondo il sito Axios sarebbero bombe di grandi dimensioni, sganciate da aerei e dotate di grande potere distruttivo, generalmente utilizzate per provocare danni estesi a obiettivi quali installazioni militari, centri di comando e infrastrutture.

Ma le conferme arrivano da Tel Aviv. Oggi il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha elogiato Trump per aver autorizzato la fornitura delle maxi bombe. "Grazie, presidente Trump, per l'ennesima dimostrazione di leadership rilasciando la cruciale spedizione di difesa a Israele", ha scritto Saar su X, aggiungendo che la regione è più sicura quando "Israele ha ciò di cui ha bisogno per difendersi".