Torre Eiffel, i cerchi olimpici della discordia. La sindaca di Parigi vuole lasciarli, “no” dagli eredi del suo ideatore

Parigi, 9 settembre 2024 – Mandate in soffitta Olimpiadi e Paralimpiadi, che farne dei cinque cerchi colorati che campeggiano sulla Torre Eiffel? La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, propone di lasciarli lì almeno fino a quando non si terrà la nuova edizione a Los Angeles. "Nel 2028 vedremo. Se ancora non possiamo fare a meno di questi grandi simboli che ci ricordano che non è stata solo una parentesi, forse rimarranno – ha detto la prima cittadina della capitale francese venerdì scorso –. Ma dal momento che Parigi e Los Angeles sono state scelte dal CIO per un ciclo di Olimpiadi, possiamo benissimo andare avanti con l’idea che i simboli rimangano nei luoghi più importanti e iconici".

I cinque cerchi olimpici montati sulla Torre Eiffel in occasione di Parigi 2024

L'idea però non è piaciuta agli eredi dell'ingegnere francese che progettò quella torre in occasione dell'Esposizione Universale del 1889. I discendenti di Gustave Eiffel suggeriscono di consegnare "simbolicamente" il più classico dei simboli dei Giochi a Los Angeles entro la fine dell'anno. In un comunicato, l'associazione dei discendenti ribadisce la sua "posizione contraria" alla "definitiva esposizione dei cerchi" oltre la fine dei Giochi, "senza alcuna data chiara fissata per il distacco dal monumento". La Torre Eiffel “non è un’antenna pubblicitaria” – fanno presente – e “non ci sembra opportuno” che le “si aggiunga” a tempo indeterminato “il simbolo di un’organizzazione esterna, qualunque sia il prestigio”.

Critiche alla proposta di Hidalgo sono giunte da altre istituzioni, che lamentano di non essere state interpellate in merito. E anche molti difensori del patrimonio architettonico parigino hanno espresso contrarietà a questa possibilità di mantenere i cerchi sulla Torre Eiffel, sebbene Pierre Rabadan, deputato allo Sport e alle Olimpiadi, abbia fatto presente che quelli attualmente presenti sull'iconico monumento saranno sostituiti. "Per la loro struttura e il loro peso non sono adatti alle condizioni invernali – ha spiegato Rabadan –. I cerchi attuali verranno rimossi a settembre. Stiamo attualmente lavorando per realizzarne nuovi che verranno installati nel più breve tempo possibile".

Una veduta notturna della Torre Eiffel con i cinque cerchi olimpici (Ansa)

Intanto gli eredi di Eiffel hanno consultato uno studio legale, ricavandone un parere a loro favorevole: in quanto suoi successori hanno facoltà "di opporsi a qualsiasi alterazione che violi il rispetto dell'opera del loro antenato". E "i 5 cerchi olimpici appesi inducono una modifica sostanziale sia sull'aspetto visivo sia su quello simbolico della Tour Eiffel – continua l'associazione –. Colorati, di grandi dimensioni, installati al centro del principale accesso alla Torre, creano un forte squilibrio e modificano sostanzialmente le forme purissime del monumento".