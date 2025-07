Gaza Il negoziato naufraga

La speranza di una tregua a Gaza si è fatta più remota. ‘"Abbiamo deciso di far rientrare da Doha il nostro team per consultazioni – ha annunciato l’emissario Usa Steve Witkoff – dopo aver visto l’ultima risposta di Hamas che dimostra la assenza del desiderio di raggiungere a Gaza un cessate il fuoco’". Witkoff era giunto ieri in Costa Smeralda per contatti ad alto livello con emissari del Qatar e di Israele per i quali era stato approntato un mega-yacht. Non è chiaro se ci sia stato alcun incontro. "I mediatori – ha aggiunto – hanno fatto grandi sforzi, ma a quanto pare Hamas non opera in maniera coordinata, o in buona fede. È una vergogna che abbia agito in modo così egoista". Poi è comparsa, in forma velata, una minaccia: "Esamineremo opzioni diverse per riportare a casa gli ostaggi e per creare un ambiente più stabile per la gente di Gaza. Siamo determinati a cercare di mettere fine al conflitto e a raggiungere una pace duratura a Gaza". In precedenza anche Israele aveva richiamato in patria da Doha, per consultazioni, i propri negoziatori. Torneranno in Qatar, secondo fonti ufficiali, se si profilassero progressi.

Secondo Israele negli ultimi giorni Hamas si è irrigidito, forse nella sensazione che Netanyahu sia stretto alle corde per l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia. Le richieste più recenti di Hamas – ha reso noto la televisione israeliana Kan – riguardano un ridispiegamento dell’esercito nella Striscia a non oltre 800-1200 metri dalla linea di demarcazione nonché (in cambio di metà degli ostaggi) la liberazione di 200 prigionieri palestinesi e di 2000 combattenti palestinesi catturati a Gaza. Cifre più elevate del passato che inoltre – per la prima volta – includerebbero la liberazione di membri dell’unità ‘Nukhbe’ di Hamas responsabili delle stragi del 7 ottobre. Hamas insiste poi per la rimozione della controversa ong ‘Ghf’ – sostenuta da Usa e Israele – impegnata nella distribuzione di aiuti alimentari nel sud della Striscia e garanzie per la fine del conflitto. Prima ancora dell’annuncio di Witkoff la ministra dei trasporti Miri Regev (figura eminente nel Likud) aveva proposto di imporre una scadenza per Hamas. Dopo la quale, in assenza di risultati, Israele "dovrebbe puntare a un governo militare e conquistare la Striscia". Sulla stessa linea di pensiero il ministro Bezalel Smotrich (‘Sionismo religioso’) aveva partecipato martedì a un dibattito dal titolo: ‘Una riviera a Gaza: visione o realtà’.

Ieri il ministro per la tradizione Amichai Eliahu (‘Potere ebraico’) è stato piu’ esplicito: "Il governo procede a cancellare Gaza. Tutta Gaza sarà ebraica". Ha comunque escluso che cio’ comporti la espulsione dei palestinesi. Ieri più che mai è emerso così che la guerra ha innescato in Israele un aspro confronto. In una piazza di Tel Aviv la "fine immediata della guerra" è stata invocata da decine di migliaia di persone convinte di esprimere il volere della grande maggioranza degli israeliani, così come confermato da mesi in tutti i sondaggi. Per l’occasione si è creata una coalizione che includeva i familiari degli ostaggi, dei militari caduti in guerra, e anche di militari di leva o della riserva impegnati tuttora a Gaza. È stato sottolineato, fra l’altro, che le forze armate sono ormai allo stremo. Fra le vittime della guerra, hanno notato gli oratori, la stessa società israeliana, che è uscita lacerata dall’offensiva del 7 ottobre.

Ieri sera lo stop ai negoziati ha provocato diverse reazioni in Europa. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato colloqui con Italia, Germania e Francia. E proprio il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che a settembre la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Hamas: un passo positivo. Immediata la condanna di Netanyahu: così premia il terrorismo.