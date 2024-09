Parigi, il nuovo giro di vite: auto a 50 km/h sulla tangenziale dall’1 ottobre. Pioggia di polemiche

Parigi, 9 settembre 2024 – La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, annuncia la nuova rivoluzione sulla viabilità della capitale francese, scatenando la bufera. Hidalgo ha assicurato che il limite di velocità sul Boulevard Périphérique - il grande anello stradale che ruota intorno alla capitale di Francia equivalente del Grande Raccordo Anulare a Roma - verrà limitato a 50 km/h a partire dal primo ottobre. Intervistata da radio RTL, la sindaca socialista ha aggiunto che Parigi lavora a questa opzione ''da 18 anni, quindi non è una novità". Nell’agosto del 2021 in città era entrato in vigore il ‘famoso’ limite dei 30 km/h nell’intera area urbana. La sindaca negli anni è intervenuta con diversi provvedimenti per limitare le auto in città e migliorare il traffico, riducendo i parcheggi, realizzando nuove piste ciclabili e vietando la circolazione di vecchie auto diesel.

Critici e allarmisti i commenti di utenti e commentatori, rilanciati dai media, sulla misura che sta per entrare in vigore. Si parla di una "catastrofe" in termini di traffico, per entrare e uscire dalla 'Ville Lumière'. Non si tratta in realtà del primo giro di vite sull’arteria, ma questo è sicuramente il più marcato. Sul raccordo parigino molto frequentato, noto come il 'pèrif', infatti la velocità era già stata ridotta da 80 a 70 km/h con non poche polemiche. Quella dei 50 km/h è una misura che darà sicuramente fastidio agli automobilisti che utilizzano questo anello di 35 chilometri.

La tangenziale è parigina, ma è anche e soprattutto utilizzata dai residenti nelle periferie, le banlieue. Gli ingorghi sono numerosi durante il giorno, con una velocità media di 36 km/h tra le 7 e le 21, mettendo in difficoltà gli automobilisti dell'Ile-de-France e di altre regioni, che viaggiano molto meglio la sera, di notte o al mattino presto su questo asse estremamente trafficato.

"A 70 km/h è già noioso. A 50 km/h sarà un disastro. La tangenziale a 50 km/h sarà una carneficina", teme il ferroviere Bruno Poncet intervenuto al programma seguitissimo di Rmc, 'Les Grandes Gueules'. Anche la life coach Joelle Dago Serry giudica molto negativamente questo abbassamento del limite di velocità sulla tangenziale. "Perché non 30 km/h, 20 km/h? Credo che Anne Hidalgo abbia un progetto per Parigi. Fin quando non andremo tutti in giro a piedi, con la baguette sotto il braccio e il berretto, vivendo come in una cartolina, senza vita economica non sarà serena?", ha detto a 'Les Grandes Gueules'.