Triana, 27 novembre 2019 - In seguito al violento terremoto che ha colpito ieri l'Albania, il premier Edi Rama ha annunciato che oggi sarà giornata di lutto nazionale. In giornata sarà annunciata una decisione sulla proclamazione dello stato d'emergenza. Secondo quanto ha spiegato il sismologo Rrapo Ormeni, ripreso da sito del quotidiano Koha Jone, quello di ieri è stato il "terremoto più forte che ha colpito il Paese dal 1969" e "ha avuto una profondità di 33 km". L'epicentro della scossa di magnitudo 6.5 è stato tra Shijak e Durazzo.

Quest'ultima città ha riportato i danni maggiori: due hotel sono crollati nella zona della spiaggia. Anche nella capitale, Tirana, la gente è scesa in strada nel panico. Il forte sisma è stato avvertito anche in Italia: in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo.

E' salito a 25 morti e circa 650 feriti il bilancio provvisorio del sisma. Lo riferisce BalkanWeb, spiegando che il numero delle vittime potrebbe ulteriormente crescere. Fonti ufficiali fanno sapere che all'appello mancano ancora una ventina di persone. Nel frattempo, centinaia di tende sono state montate nei punti più sicuri delle città colpite per ospitare gli sfollati, ma anche i tanti cittadini traumatizzati dall'evento che si rifiutavano di fare rientro nelle proprie abitazioni. Il più grande punto di raccolta è a Thumane, epicentro del sisma, dove sono state erette 200 tende. Proprio in questa città è giunto ieri in visita il presidente della Repubblica, Ilir Meta, che ha ringraziato le squadre di salvataggio provenienti da alcuni Paesi amici dell' Albania, il Kosovo, la Grecia, l'Italia.

