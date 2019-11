Tirana, 26 novembre 2019 - Violento terremoto in Albania oggi alle 3.54: è di almeno 4 morti e 150 feriti il primo bilancio della fortissima scossa di magnitudo 6,4 della scala Richter, ma si temono altre vittime. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, l'epicentro si trova tra Shijak e Durazzo. Nella capitale, Tirana, la gente è scesa in strada nel panico e a Durazzo il sisma ha causato gravi danni. Il ministero della Difesa ha affermato che un hotel di tre piani è crollato a Durazzo mentre un altro ha riportato danni ingenti. Danni sono stati segnalati anche a Thumana, a 30 chilometri da Tirana. Il forte sisma è stato sentito anche in Italia: in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo.

Una nuova forte scossa, di magnitudo 5.4, è stata registrata questa mattina alle 07:08 ora locale (la stessa ora in Italia) nel nordovest dell'Albania. Nel complesso le scosse registrate finora nel Paese sono quattro, di magnitudo tra 5.1 e 6.4.

Secondo i media locali ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. Una delle vittime è un uomo di una cinquantina d'anni che, in preda al panico per la fortissima scossa, si è buttato da un edificio nella città di Kurbin ed è morto. Un'altra vittima è morta nel crollo di un edificio a Durazzo.

Terremoto, la situazione in Italia

"La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia". Così in un tweet il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

In Basilicata, in particolare in provincia di Matera, sono state numerose le telefonate fatte ai vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. Molti lucani hanno scritto e pubblicato post sui social network, anche ricordando la vicinanza con la data dell'anniversario del 39/o anniversario del terremoto del 23 novembre 1980.

"Questa mattina abbiamo attivato l'Unità di crisi della Farnesina, che sta monitorando l'eventualità che ci possano essere italiani coinvolti. In questo momento non risulta, e non risultano segnalazioni alla nostra centrale operativa", ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La mappa dell'epicentro del terremoto