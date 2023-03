Terremoto tra Afghanistan e Pakistan: magnitudo 6.5, un minuto di terrore

Terremoto tra Afghanistan e Pakistan (Ansa)

Roma, 21 marzo 2023 - Forte terremoto tra Pakistan e Afghanistan. Una scossa violenta, durata almeno 30 secondi (secondo alcuni un minuto) e avvertita in gran parte di entrambi i Paesi. Lo hanno riferito testimoni. "La gente correva fuori di casa e recitava il Corano", ha detto un corrispondente dell'Afp a Rawalpindi. Simili testimonianze anche nella città di Lahore.

Secondo il Dipartimento meteorologico del Pakistan l'epicentro del terremoto è stato a 180 chilometri di profondità nella regione di Hindukush in Afghanistan. Il sisma ha scosso però anche diverse parti del Pakistan tra cui le città di Islamabad, Peshawar, Quetta e Lahore. Al momento non si ha notizia di vittime o di danni materiali. Ma la paura tra le persone sorprese dalla violenza del sisma è stata tanta. A Islamabad, ma anche nella capitale indiana di New Delhi, e in altre località nella regione montuosa dell'Hindu Kush, alla congiunzione delle placche tettoniche euroasiatica e indiana. Il 22 giugno dello scorso anno, un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la provincia afghana di Paktika, facendo più di mille morti e decine di migliaia di sfollati.