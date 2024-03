Ammiraglio Usa: “La Cina pronta a invadere Taiwan nel 2027”. La dichiarazione choc

Roma, 21 marzo 2024 – “La Cina sta costruendo un arsenale militare e nucleare a una velocità non vista dalla Seconda Guerra Mondiale e tutti i segnali indicano che è in corsa per centrare il suo obiettivo di essere pronta per invadere Taiwan per il 2027”. Lo ha detto il numero uno del US Indo-Pacific Command, l'ammiraglio americano della US Navy John Aquilino, secondo quanto riportano i media americani. Aquilino ha sottolineato che la potenza asiatica “ha simulato negli ultimi anni operazioni che potrebbe condurre contro Taiwan.

Intanto, il ministro della Difesa di Taiwan ha denunciato che nelle ultime 24 ore è stata rilevata una massiccia presenza militare cinese tra cui: 32 aerei militari e 5 navi da guerra attorno all’isola. Si tratta della seconda più grande presenza militare cinese segnalata quest’anno. Venti aerei, poi, avrebbero “superato la linea mediana dello Stretto di Taiwan”, si legge in una nota diffusa da Taipei.

Le Forze armate di Taiwan hanno ''monitorato la situazione e messo in campo un aereo di pattugliamento, navi della Marina e un sistema missilistico sulla costa in risposta a queste attività''. Tra fine gennaio e l'inizio di febbraio era stata segnalata la presenza di 33 aerei militari cinesi attorno a Taiwan, il numero più alto registrato quest'anno.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui