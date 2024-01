Elezioni a Taiwan oggi, Taipei: “8 jet e 6 navi militari cinesi intorno all’Isola”

06:32

Taiwan: "8 jet e 6 navi militari cinesi intorno all'Isola"

Il ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato 8 jet e 6 navi militari cinesi intorno all'isola nelle 24 ore fino alle 6 locali (le 23 di venerdì in Italia), nell'imminenza dell'apertura degli oltre 18.000 seggi a Taiwan per le odierne elezioni presidenziali e parlamentari, le cui operazioni di voto sono in corso. In una nota, il ministero ha anche precisato che un aereo, un modello Y-8 ASW, è entrato nella zona di sudovest dello spazio di difesa (Adiz), spingendo le forze armate taiwanesi a seguire la situazione in modo da poter rispondere nel migliore dei modi all'evoluzione degli eventi.