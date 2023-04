Sudan, Farnesina: italiani via alle 12. Evacuata ambasciata Usa. Rete internet al collasso

Roma, 23 aprile 2023 - "Italiani via da Khartoum alle 12". Questo il messaggio inviato dall'unità di crisi della Farnesina agli italiani intrappolati nella capitale del Sudan, dove, nel primo giorno di tregua dopo i violenti combattimenti tra truppe regolari e paramilitari, la connettività è assente in tutto il Paese: la rete internet nazionale è operativa al 2% rispetto ai livelli ordinari. “Cari connazionali, con il nostro Ministero della Difesa stiamo lavorando ad una finestra di opportunità per lasciare Khartoum via aerea, che potrebbe avere luogo nella giornata di oggi, domenica 23 aprile - recita il messaggio della Farnesina -. Il punto di raccolta sarà entro le ore 12 presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia”.

Caos Sudan, Tajani: “Salveremo tutti gli italiani”

A lavoro anche gli altri Paesi per evacuare cittadini e personale diplomatico. Gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quale anche le famiglie del personale dell'ambasciata sono state evacuate. Anche la Francia ha avviato una “operazione di evacuazione rapida” dei connazionali e del personale diplomatico.

Caos Sudan: le news live