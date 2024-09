Sparatoria a Monaco vicino al consolato israeliano, ucciso l’assalitore

Roma, 5 settembre 2024 – Un uomo armato è stato ferito dalla polizia ed è morto stamattina nel corso di una sparatoria a Monaco di Baviera, in Germania. Gli agenti sono tempestivamente intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo che si aggirava armato nei pressi del consolato generale israeliano e di un centro di documentazione nazista. L’episodio si è verificato nel 52esimo anniversario dell'attacco terroristico alle Olimpiadi di Monaco del 1972, quando 11 atleti israeliani furono massacrati da un commando.

La polizia ha confermato la morte dell'aggressore che, impugnando "un'arma a canna lunga" ha sparato contro il Centro di documentazione nazista. È stata rafforzata la protezione intorno alla sinagoga Ohel-Jakob in St.-Jakobs-Platz: ai dissuasori all'ingresso sono state aggiunte auto di pattuglia e agenti armati di mitra circondano l'edificio e la vicina Marienplatz, anche se le autorità hanno assicurato che l'emergenza è finita e non ci sono altri sospettati in circolazione. In via precauzionale l'area viene sorvolata da un elicottero.

Nello scambio di colpi con la polizia, l'uomo colpito dagli agenti "è rimasto gravemente ferito e successivamente è morto" ha affermato davanti alla stampa l'assessore all'Interno a Monaco Joachim Hermann. Stando a quanto riferisce la polizia di Monaco su X, la persona era stata vista circolare con un'arma ed è stata colpita dagli agenti.

"La protezione delle istituzioni israeliani ha per noi la più alta priorità” ha detto la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, a Berlino. "Ringrazio la polizia per il suo lavoro. Ma non voglio fare speculazioni”, ha aggiunto.