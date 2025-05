Europa delle Nazioni Sovrane: frattura bulgara?

Roma, 6 maggio 2025 – “È una scommessa sicura dire che molti non sono entusiasti della cosa”, ha dichiarato a Euractiv un membro del loro gruppo parlamentare, i Sovranisti Europei.

Al Parlamento europeo, i bulgari hanno aderito al gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), collocato all’estrema destra dell’emiciclo. Per il gruppo è stato già abbastanza difficile costituirsi dopo le elezioni europee – ha superato a fatica la soglia per formare un gruppo. L’uscita di qualsiasi partito lo porterebbe sull’orlo del collasso.

“All’interno ci sono molti che sono critici verso ESN fin dall’inizio”, ha continuato il membro di ESN, aggiungendo che la mossa dei colleghi bulgari alimenta ulteriormente queste critiche interne.

Ufficialmente nessuno vuole toccare la patata bollente in cui si è trasformata la questione. “La questione riguarda il partito europeo, non il gruppo parlamentare”, ha dichiarato il gruppo delle Nazioni Sovrane. Secondo loro, l’argomento non è stato trattato durante la riunione del gruppo di mercoledì.

Un problema per la Polonia

Mentre il silenzio radio può suggerire che l’estrema destra stia aspettando che la situazione si calmi, alcuni probabilmente non si sentono in possesso del lusso del tempo.

Le elezioni presidenziali in Polonia sono previste per il 18 maggio.

Essendo un Paese fermamente contrario alla guerra della Russia contro l’Ucraina, i colleghi polacchi di ESN dovranno con ogni probabilità giustificare la loro cooperazione con i bulgari davanti all’opinione pubblica interna.

Con tre eurodeputati ciascuno, polacchi e bulgari rappresentano un equilibrio delicato all’interno del gruppo sovranista. Resta da vedere se riusciranno a restare uniti. L’uscita di uno dei due non porterebbe tecnicamente allo scioglimento del gruppo politico, ma rafforzerebbe sicuramente le critiche interne.

Per i tre membri polacchi, potrebbe essere più allettante che mai unirsi ai loro colleghi di partito che hanno già trovato spazio nel più consolidato gruppo Patrioti per l’Europa.