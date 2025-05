L’Europa corteggia i ricercatori con fondi e progetti, ma non convince tutti

Roma, 6 maggio 2025 – “La scienza non ha passaporto, né sesso, né etnia o partito politico”, ha spiegato Ursula von der Leyen, capo dell'esecutivo dell'UE, ma richiede molto denaro.

Nel tentativo di trasformare l'Europa in un grande polo di ricerca globale, l'Unione europea e la Francia stanno lanciando un'iniziativa da svariati milioni di euro per fare dell'UE un “magnete” per i migliori scienziati internazionali. L'iniziativa si inserisce nel contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di preoccupazioni per le interferenze politiche nella ricerca scientifica, in particolare negli Stati Uniti. Ma anche se i leader hanno promesso centinaia di milioni di euro, alcuni ricercatori europei hanno espresso scetticismo, mettendo in dubbio che si stia facendo abbastanza per rafforzare la ricerca in patria.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno presentato i piani davanti a diverse centinaia di ricercatori e rappresentanti universitari riuniti nel grande anfiteatro della Sorbona.

Senza nominarlo direttamente, Macron ha esordito con una serie di velate critiche al suo omologo americano, Donald Trump. “Nessuna democrazia può durare a lungo senza una scienza libera e aperta”, ha dichiarato, denunciando le ripetute sfide delle autorità americane ai “fatti e alla verità”.

“Solo pochi anni fa, nessuno avrebbe immaginato che una delle più grandi democrazie del mondo avrebbe tagliato i programmi di ricerca solo perché vi compariva la parola ‘diversità’”, ha aggiunto.

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron (Ansa)

Nuovi finanziamenti europei e francesi

In un momento in cui il ruolo della scienza “è messo in discussione”, von der Leyen ha condannato “un gigantesco errore di calcolo”, sottolineando che l'Europa “sceglierà sempre la scienza”. “Vogliamo sancire per legge la libertà di ricerca scientifica in una nuova legge sullo Spazio europeo della ricerca”, ha dichiarato.

L'UE stanzierà inoltre un “nuovo fondo di 500 milioni di euro” per il periodo 2025-2027 “per fare dell'Europa un polo di attrazione per i ricercatori”, ha annunciato la von der Leyen.

Tra le misure introdotte vi è una nuova “super borsa di studio” della durata di sette anni per “i migliori e più brillanti ricercatori e scienziati europei e di tutto il mondo”, nonché il raddoppiamento delle sovvenzioni concesse dal Consiglio europeo della ricerca (CER) ai ricercatori che si trasferiscono nel continente europeo.

Da parte francese, Emmanuel Macron si è impegnato a stanziare 100 milioni di euro per sostenere il trasferimento di ricercatori stranieri in Francia, attingendo dalle riserve inutilizzate del piano di investimenti Francia 2030, secondo quanto riferito dall'ufficio presidenziale.

Reazioni contrastanti sul campo

“Un ricercatore straniero non sostituirà un ricercatore francese o europeo”, ha spiegato Macron, sottolineando che la piattaforma ’Choose France for Science’ – che consente alle università e agli istituti di ricerca di presentare proposte per ospitare scienziati – ha già ricevuto “diverse centinaia di domande” nelle ultime settimane.

“Tutti i miei studenti vogliono lasciare gli Stati Uniti e trovare alternative in Europa o in Canada per continuare il loro lavoro”, ha confermato David Paltiel, professore di salute pubblica all'Università di Yale, parlando con Euractiv.

Tuttavia, Paltiel ha notato che gli importi annunciati da Macron e Ursula von der Leyen non sono “molto” rispetto al bilancio della ricerca americana, che ammonta a circa 200 miliardi di dollari. “L'UE e la Francia non stanno cercando di sostituirsi agli Stati Uniti, ma di inviare un messaggio di solidarietà, per mostrare alle persone che non sono sole”, ha aggiunto Paltiel.

In Francia, tuttavia, l'atmosfera era tutt'altro che celebrativa. Il 7 marzo, oltre 2.000 ricercatori francesi della rete “Stand Up For Science” hanno ribadito la necessità di sostenere i colleghi americani, vittime di “intimidazioni e purghe”, denunciando al contempo la crescente precarietà della ricerca in Francia, soprattutto dopo la cancellazione di 1,6 miliardi di euro di crediti per la ricerca per il 2024 e il 2025.

In questo contesto, il lancio della piattaforma “Scegli la Francia per la scienza” è addirittura “scioccante, o addirittura indecente”, secondo i sindacati dell'istruzione superiore intervenuti giorni fa.

Alla Sorbona, alcuni ricercatori hanno espresso scetticismo. “Non ho sentito nulla sull'aumento del budget francese per la ricerca, ma forse non ho prestato abbastanza attenzione”, ha scherzato uno di loro.

Anche altrove in Europa sono state sollevate preoccupazioni. In Italia, il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha espresso la sua irritazione, osservando che “mentre altri fanno annunci, l'Italia ha già agito”, riferendosi a un programma di finanziamento di 50 milioni di euro lanciato il 7 aprile proprio per portare talenti.

Fonti del suo ministero, citate dai media italiani, hanno messo in dubbio il vero intento dell'iniziativa francese, di cui sono venute a conoscenza solo venerdì scorso: “È un evento per promuovere l'attrattività dell'Europa o della Francia?”, hanno chiesto retoricamente.