Sánchez rilancia sulle lingue regionali per tenere unita la maggioranza

Roma, 18 luglio 2025 – Sebbene fonti diplomatiche europee affermino che difficilmente si terrà un voto, il ministro degli Esteri José Manuel Albares solleverà nuovamente la questione al Consiglio Affari Generali, sotto la pressione del partito catalano radicale Junts.

L’iniziativa è solo l’ultima di una serie di concessioni rischiose fatte da Sánchez per assicurarsi l’appoggio delle forze regionali indipendentiste.

La coalizione guidata dai socialisti, che ha raggiunto a fatica la maggioranza nel 2023, dipende sia dalla sinistra repubblicana di ERC che dalla destra indipendentista di Junts. Nonostante le divergenze, i due partiti separatisti sono uniti nell’utilizzare il proprio sostegno come leva per ottenere concessioni, suscitando le accuse dell’opposizione secondo cui Sánchez starebbe barattando l’unità nazionale con la propria sopravvivenza politica.

Un mal di testa costante

In cambio del sostegno alla rielezione di Sánchez, Junts ha ottenuto la promessa di promuovere il riconoscimento del catalano come lingua ufficiale dell’UE. Tale richiesta faceva parte di un accordo più ampio, che includeva anche la controversa legge sull’amnistia, che perdona centinaia di persone coinvolte nel fallito tentativo d’indipendenza della Catalogna tra il 2012 e il 2023.

La legge è passata in Parlamento con una risicata maggioranza di 177 voti contro 172, nonostante la forte opposizione dell’opinione pubblica. Sánchez l’ha difesa come un “passo verso la riconciliazione”, ma Bruxelles ha sollevato dubbi sullo Stato di diritto e la Corte di Giustizia dell’UE ne sta valutando la legittimità.

Junts, guidato dall’ex presidente catalano in esilio Carles Puigdemont, resta un alleato imprevedibile. I suoi sette voti in Parlamento sono fondamentali per la fragile maggioranza di Sánchez. Un deputato del Partido Popular lo ha definito “un ricatto continuo da parte dei separatisti”.

Crescente spaccatura interna

Le tensioni si sono fatte sentire anche all’interno della maggioranza di governo.

Questa settimana, Junts ha respinto una proposta di modello di finanziamento “unico” per la Catalogna, sostenuto da ERC e dal PSOE di Sánchez. Junts l’ha definita insufficiente, chiedendo invece la piena sovranità fiscale sul modello dei Paesi Baschi.

La reazione negativa è arrivata anche all’interno del PSOE. Emiliano García-Page, presidente della regione Castilla-La Mancha, ha avvertito che il partito “non può restare al potere a ogni costo”, definendo l’intesa fiscale un “attacco drammatico all’uguaglianza tra gli spagnoli”.

Nel frattempo, i partiti d’opposizione hanno bollato l’accordo come una “ricompensa politica” ai separatisti.

Spinta per una maggiore autonomia

Junts e il PSOE hanno avanzato una proposta per concedere alla Catalogna competenze in materia migratoria, compresa una limitata autorità sui rimpatri, attirando aspre critiche dall’opposizione.

L’estrema destra di Vox ha dichiarato che il piano potrebbe rappresentare “l’ultimo passo prima dell’indipendenza di fatto”, mentre ERC lo ha accolto come parte di un processo in corso per “ridurre la presenza dello Stato” in Catalogna.

Sebbene non sia previsto un pieno controllo delle frontiere, il governo Sánchez ha accettato di trasferire alla Catalogna parte delle competenze su porti e aeroporti a partire da settembre.

Scandali e sostegno instabile

A complicare ulteriormente la situazione per Sánchez, Junts ed ERC hanno minacciato di ritirare il proprio appoggio in seguito a un’inchiesta della polizia che ha rivelato una rete di tangenti, appalti truccati e traffico d’influenze che coinvolgerebbe ex membri del governo, alti dirigenti socialisti, il cerchio ristretto del premier e, potenzialmente, lo stesso Sánchez.

Durante un recente dibattito in Parlamento, Sánchez ha accusato Junts di “ricatto permanente”. Eppure, alla domanda sullo stato della coalizione, un portavoce del PSOE ha dichiarato a Euractiv che continuano i “colloqui mensili” con i separatisti, anche se “in forma riservata”.

Con le pressioni crescenti sia all’interno della sua coalizione sia da parte dell’opposizione politica, resta da capire per quanto ancora Sánchez riuscirà a mantenere questo delicato equilibrio.

“Il tempo stringe”, ha avvertito la scorsa settimana un portavoce di Junts.