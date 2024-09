Chi è Alice Weidel. Elezioni Germania, l’ultradestra vola in Turingia

Berlino, 1 settembre 2024 - Elezioni in Germania: l’estrema destra vola in Turingia e in Sassonia. Un successo senza precedenti. L’Afd, Alternative fur Deutschland, diventa primo partito in Turingia, conquistando il 30,5 percento dei voti, secondo quanto emerge dagli exit poll. Appena peggio, l’Afd, in Sassonia, dove finisce seconda con il 30 per cento dei voti, superata dalla Cdu (31,5%).

Alice Weidel, 45 anni, leader Afd

Una sorpresa è il Bsw, il partito nato dai dissidenti della estrema sinistra Linke che potrebbe diventare la terza forza in entrambi gli stati federali. Secondo i dati raccolti dalla Faz, la sinistra crolla ovunque con scarsi risultati per i tre partiti della ‘coalizione semaforo’ composta da socialdemocratici, verdi e liberal-democratici.

Chi è Alice Weidel

Occhi puntati sulla leader di Afd, Alice Weidel. Ha 45 anni e solidi studi economici alle spalle, e sui diritti civili spiazza il politicamente corretto. Perché è omosessuale e legata a una donna straniera, svizzera originaria dello Sri Lanka. In campagna elettorale ha rimarcato di non trovarsi a destra “nonostante” l’omosessualità, “ma anche per” l’omosessualità.

L’affluenza in Turingia e in Sassonia

L’affluenza alle urne in Turingia, dove sono stati chiamati alle urne circa 1,66 milioni di cittadini, è stata elevata: 73,5%, mentre nelle elezioni del 2019 era stata del 64,9%. In Sassonia hanno diritto di voto 3,3 milioni di persone e l’affluenza alle urne è stata anche qui del 73,5%.

Risultato storico

Il leader di Alternativa per la Germania (AfD) in Turingia, Bjorn Hocke, ha già rivendicato il diritto di formare un governo e ha parlato di “risultato storico. Per la prima volta siamo la prima forza parlamentare”.

“I partiti tradizionali devono mostrare umiltà e accettare il risultato. La gente ha votato e ha detto che voleva dei cambiamenti e questi avverranno solo con l’AfD. La gente è stanca di parlare di cordone sanitario contro di noi”, ha aggiunto.

Smettetela di stigmatizzarci

Hocke ha contestato la definizione che l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha dato dell’AfD come di un chiaro caso di movimento di estrema destra: “Smettetela di stigmatizzarci, un terzo degli abitanti della Turingia ha votato per noi. Non considererete un terzo degli elettori come di estrema destra”, ha detto.