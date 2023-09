Sottomarino russo Rostov, foto mostrano che è stato colpito due volte. “Più facile costruirne uno nuovo che ripararlo”

Roma, 18 settembre 2023 – Il Conflict Intelligence Team (CIT), sito di intelligence (elettronica e non) di Tiblisi, Georgia, ha pubblicato le fotografie dei danni al sottomarino russo Rostov na Donu (B237) _ sottomarino d'attacco migliorato della classe Kilo della Marina russa, una unità diesel/elettrica da 3.040 tonnellate a piano carico, armata con 18 siluri e 8 missili da attacco al suolo Kalibr – colpito la notte del 13 settembre vicino Sebastopoli in Crimea.

Il Conflict Intelligence Team, ha notato che il sottomarino è stato colpito non una – come sembrava dalle foto satellitari – ma due volte, presumibilmente da missili Storm Shadow.

Il primo ha colpito la parte superiore della parte anteriore del sottomarino. Il secondo colpo è invece giunto sul lato di dritta della barca. La bontà delle immagini è sostanzialmente confermata da H. Sutton uno dei migliori analisti navali militari, che le ha ripubblicate sul suo sito.

“A quanto pare dalle foto pubblicate dal CIT – osserva Thord Are Iversen, analista norvegese di “The Lookout” – lo scafo è stato forato da entrambi i colpi. Quello anteriore è giusto sopra il deposito siluri, il secondo è giunto di lato tra la zona alloggi equipaggio, lo spazio per le batterie e i generatori diesel. Non sappiamo quali siano i danni interni, ma potrebbero essere estesi specialmente se le paratie interno fossero state aperte: in questo caso un incendio potrebbe essersi esteso ad altri compartimenti. Penso che si possa parlare di perdita totale, perché se ripararlo è teoricamente possibile, ma richiederebbe molto tempo e un sacco di risorse: più facile costruire un sottomarino nuovo”.