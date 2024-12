Siria, i ribelli conquistano Hama. Esplosioni anche a Damasco

13:51

I ribelli: "Ad Hama nessuna vendetta per il massacro del 1982"

Il leader dei ribelli di Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani, ha affermato che non ci sarà "nessuna vendetta" dopo che il suo gruppo jihadista ha preso la città siriana di Hama, teatro di un sanguinoso massacro da parte delle forze governative nel 1982. "Chiedo a Dio onnipotente che sia una conquista senza vendetta", ha detto Jolani in un messaggio video su Telegram, dopo aver annunciato che i combattenti erano entrati ad Hama "per ripulire la ferita che dura da 40 anni in Siria".