Cosa succede in Siria: i protagonisti e chi sta con chi. Una guida semplice per comprendere i fatti

Cosa sta succedendo in Siria? Cosa è successo negli anni scorsi? Chi sta con chi? Quale ruolo hanno Russia e Iran? E gli Stati Uniti? E la Turchia? La guerra nel Paese prosegue da più di 13 anni. Ha causato centinaia di migliaia di morti e più di 10 milioni tra profughi e sfollati. Al culmine della guerra civile Aleppo era divisa tra aree controllate dal governo e aree ribelli, ma con l'aiuto della potenza aerea russa e di Hezbollah il regime del presidente Assad fu in grado di riprendere il controllo dell'intera città entro la fine del 2016. Da allora, il conflitto in Siria è stato statico, con i ribelli in gran parte confinati nel governatorato di Idlib, adiacente a quello di Aleppo. Ma negli ultimi giorni sembra che il nastro sia stato riavvolto. Ecco allora una guida per capire gli eventi degli ultimi giorni e il ruolo degli attori in campo. Partendo però, anzitutto, dalla cronologia anno per anno delle fasi chiave del conflitto: un quadro fondamentale per comprendere come si è arrivati fin qui.