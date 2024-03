Putin firma la coscrizione obbligatoria di 150mila giovani russi. In Ucraina la capitale Kiev scava trincee

Kiev, 31 marzo 2024 – Altro giro di coscrizioni obbligatorie in Russia. Secondo l’agenzia Tass, Vladimir Putin ha firmato un decreto per l’arruolamento forzato nell’esercito di tutti i cittadini della Federazione russa fra i 18 e i 30 anni, non riservisti e ritenuti idonei alla leva. Si parla di 150mila ragazzi che entreranno nelle forze armate a partire da oggi ed entro l’estate e che presumibilmente saranno inviati al fronte in Ucraina.

Secondo dati ufficiali, in autunno erano stati arruolati per un anno in 130.000. Putin si starebbe preparando a un’escalation in Ucraina: secondo quanto dichiarato dallo stesso ministro della Difesa Shoigu, la Russia si appresta a produrre in massa la potentissima bomba Fab-3000 capace, esplodendo, di generare crateri larghi fino a 15 metri.

Intanto in Ucraina la capitale Kiev scava trincee anticarro e costruisce fortificazioni per difendersi da un attacco di terra. "Kiev era un obiettivo e resta un obiettivo per Putin perché la capitale è il cuore del Paese'', ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, due anni dopo che le truppe russe si sono ritirate dalle regioni attorno alla capitale ucraina. bbiamo installato linee difensive: denti di drago, fossati anticarro e altre barriere non esplosive. Il capo dell'amministrazione militare della regione, Ruslan Kravchenko, sul tuo account Facebook, ha reso noto che “sono già state installate quasi 10.000 piramidi di cemento ed è stato costruito un fossato anticarro".

“Siamo molto più preparati alla possibilità di nuovi attacchi rispetto a due anni fa – ha dichiarato il primo cittadino al giornale tedesco Bild am Sonntag – Se Putin dovesse prendere una simile decisione, allora sarebbe una decisione sanguinosa''.

Oggi nel giorno di Pasqua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto via X gli auguri alla popolazione sottolineando che la festa di Resurrezione “ci ricorda il potere dello spirito che non permetterà all'oscurità di prevalere”. E’ stata, anche la scorsa, una notte di missili e droni sui civili, ha detto. “Ma noi ci difendiamo, resistiamo, il nostro spirito non si arrende e sa che è possibile scongiurare la morte. La vita può prevalere''.