Strage a Mosca, ex agente dell’Interpol: “Chip nel cervello degli attentatori”. La Russia a Kiev: “Estradare capo degli 007 Malyuk”

06:23

Armenia: "Non vogliamo aderire alla Nato. Ma Usa e Europa sono buoni partner"

Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan afferma che il suo Paese non intende al momento aderire alla Nato ma sta cercando relazioni più strette con gli Stati Uniti e l'Unione europea. Lo riportano i media locali. "Stiamo già collaborando con la Nato partecipando alle operazioni di mantenimento della pace in Afghanistan e aumentando la nostra presenza in Kosovo: questa è una forma di cooperazione. Ma l'intenzione di aderire alla Nato non è una questione che oggi è nell'agenda dell'Armenia", ha affermato ieri sera Mirzoyan.