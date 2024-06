Tajani: “Dall’Italia 140 milioni per la ricostruzione dell’Ucraina. Il fronte per gli aiuti non si incrinerà”

Kiev, 11 giugno 2024 – All’indomani delle elezioni in Europa, la Commissione ancora in carica mette la questione Ucraina in cima all’agenda. I negoziati per l’ingresso nell’Ue “dovrebbero iniziare già alla fine del mese” fa sapere oggi la presidente uscente Ursula Von der Leyen. La Germania del traballante Scholz in prima linea per gli aiuti a Kiev. "Chiedo a tutti di sostenere l'Ucraina nella difesa aerea”, ha detto il cancelliere nella conferenza stampa sulla ricostruzione dell’Ucraina a Berlino, davanti a Zelensky. L’attuale maggioranza a Strasburgo esce indebolita dal voto ma Antonio Tajani esclude che il fronte in sostegno a Kiev si incrini. “Tutti sanno bene che la difesa del diritto internazionale è un valore, come l'indipendenza dell'Ucraina”. L’Ue vara 1,9 miliardi di aiuti in più, da Berlino il ministro degli Esteri italiano annuncia un nuovo pacchetto 140 milioni di euro per la ricostruzione in Ucraina, 45 per la cattedrale di Odessa, oltre all’invio di sistemi di difesa Samp-T.

