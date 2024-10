Raid sulla Striscia di Gaza, allarme dell’Oms: "Persi i contatti con l’ultimo ospedale"

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato di aver perso ieri i contatti con il personale dell’ultimo ospedale operante nel nord della Striscia di Gaza, Kamal Adwan, dopo che l’esercito israeliano ha reso noto di operare nella regione. "Da quando questa mattina (ieri mattina, ndr) è arrivata la notizia di un raid all’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, abbiamo perso i contatti con il personale. Questa situazione è profondamente preoccupante, dato il numero di pazienti che vi vengono curati e di persone che vi trovano rifugio – ha scritto Tedros Adhanom Ghebreyesus su X –. Raggiungere gli ospedali in tutta #Gaza sta diventando incredibilmente più difficile ed espone il nostro personale a pericoli inutili". In Libano intanto sono stati uccisi tre reporter in un attacco aereo israeliano su Hasbaya.