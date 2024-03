“Putin potrebbe usare il nucleare per vincere”. Guerra in Ucraina: la diretta

08:34

"Putin potrebbe usare il nucleare per vincere"

"Ci sono due casi nei quali Putin potrebbe usare il nucleare. Il primo credo che sia venuto meno: potrebbe usare un nucleare convenzionale se perdesse la Crimea, perché questo significherebbe la perdita del suo potere, il che potrebbe anche ammontare alla perdita della vita, per lui. Il secondo resta realistico: potrebbe usare il nucleare per far finire il conflitto. Non è quello che vuole adesso, ma potrebbe". Lo afferma il dissdente Mikhail Khodorkovsky, ex patron della compagnia petrolifera Yukos, intervistato da La Stampa e da un gruppo di giornali europei. "L'unico mezzo per fermare questa minaccia è, per i leader occidentali, mostrargli una inequivoca posizione di reciprocità: cosa rischia se lo fa. Non c'è nessuna possibilità di convincerlo a non usarlo. L'appeasement con Putin non funziona", insiste Khodorkovsky.